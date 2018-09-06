Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды

На первое место попало «скучное» платье без бретелек, которое «не выражает индивидуальности невесты». «Говорят, что такие платья традиционны, но они просто устарели, они из 90-х. В истории было множество других потрясающих дизайнов, и там нет ни одного с открытыми плечами и расклешенной юбкой», — отметила одна из гостей, пишет Lenta.ru.

«Возможно, это оттого, что я люблю моду, но я терпеть не могу белое платье без бретелек и с расклешенным подолом», — добавила другая.

Гостям также не нравятся «колхозная» музыка на церемониях и огромные подсвеченные инсталляции с именами молодоженов или словом love («любовь»).

«Свадьба в стиле кантри в сарае, когда пара даже не жила в деревне и не имеет представления о сельской жизни», — поделился мнением еще один собеседник издания.

Некоторые из них не переносят присутствие на свадьбе детей и их крики.

«Разные знаки. Знак около торта с надписью "торт". Спасибо, я бы никогда не догадалась, что это», — высказалась другая женщина.