Американец похудел вдвое на фастфуде

Житель города Риверсайд, штат Калифорния, признался, что начал худеть после того, как весы показали 170 килограммов и сломались. Тогда 34-летний программист сел на диету из овсянки, куриной грудки и овощей. Однако спустя месяц он осознал, что скоро сорвется, и решил перейти на фастфуд, но при этом ограничивать себя двумя тысячами килокалорий в день и включить в рацион богатую белком пищу, пишет Lenta.ru.

«Некоторым людям требуется две тысячи килокалорий, чтобы поддерживать свой вес в норме, но я весил так много, что терял на этой диете по килограмму в неделю», — объяснил он свой успех. До диеты Браун съедал на завтрак три бургера и два хашбрауна, перекусывал несколькими пачками чипсов и сладостями и запивал это девятью-десятью банками газировки, обедал гамбургером с картошкой фри и ужинал большой пиццей.

Чуть позже Браун начал тренироваться в зале пять раз в неделю, чтобы у него не обвисла лишняя кожа. При этом он тратил на упражнения не больше часа в день. Американец признался, что избавился от болей в спине, а также у него появилась энергия и уверенность в себе. Он добавил, что больше всего радуется, что друзья перестали называть его ненавистной кличкой «большой парень».