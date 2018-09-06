«Не запрещайте мальчикам плакать». Короткий рассказ о ребенке на приеме у врача стал манифестом равенства

Активистка и по совместительству медицинский работник, пишущая в Facebook под псевдонимом Лира Балеарика, опубликовала пост о визите мальчика к врачу. Он произвел такое впечатление на пользователей соцсетей, что за несколько дней стал мегавирусным, попал в новости, пишет Medikforum.ru.

Теперь пост читается как своего рода манифест гендерного равенства и важнейший постулат в воспитании детей. Очень важно, считает Лира, не приучать мальчиков к тому, что у них нет права выражать эмоции.

«Меня тошнит от того, как наша культура относится к мальчикам. Сегодня у меня был 11-летний мальчик. Его привели сдавать кровь на анализ, и он плакал. Не ревел, не был в истерике, а просто пролил несколько слезинок от нервов. Женщина, которая его сопровождала, постоянно говорила ему «быть мужчиной» и «перестать ныть как девчонка».

Потом она стала грозить ему записать, как он плачет, на видео и показать это всем его друзья. От этого он заплакал сильнее. Я сказала, что у нас строгая политика, которая запрещает делать фото или снимать видео. Она рассердилась на меня за то, что ей «испортила шутку»».

Лира как могла утешила ребенка.

«Когда эта женщина пошла в туалет, я сказал малышу, что он может выражать свои эмоции, когда это нужно, сколько угодно и что даже взрослые мужчины боятся иголок. И что все чего-то боятся. И что он храбрый, потому что ему страшно, но он все равно пришел и готов сделать то, чего боится».

Затем Лира переходит к важным выводам.

«Прекратите говорить мальчикам, что они не настоящие мальчики, если выражают эмоции. Знаете, почему женщины вынуждены бояться мужского насилия? Вот из-за этого дерьма, которым подавляют и мальчиков, и мужчин. Плач не делает человека слабым. Страх не делает человека слабым. Но если вы ругаете ребенка за то, что он показывает то или другое, это делает вас еще одним слабым взрослым».