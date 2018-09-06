«Не запрещайте мальчикам плакать». Короткий рассказ о ребенке на приеме у врача стал манифестом равенства

Медсестра рассказала в Facebook о том, как ей пришлось утешать мальчика перед сдачей крови. Родные повторяли ему, что мужчины не плачут. Но женщина нашла нужные слова, чтобы утешить ребенка, а для тех, кто продолжает воспитывать маленьких мужчин в спартанском духе, приготовила эмоциональную речь. Ее постом поделились десятки тысяч людей.
Активистка и по совместительству медицинский работник, пишущая в Facebook под псевдонимом Лира Балеарика, опубликовала пост о визите мальчика к врачу. Он произвел такое впечатление на пользователей соцсетей, что за несколько дней стал мегавирусным, попал в новости, пишет Medikforum.ru.
Теперь пост читается как своего рода манифест гендерного равенства и важнейший постулат в воспитании детей. Очень важно, считает Лира, не приучать мальчиков к тому, что у них нет права выражать эмоции.
«Меня тошнит от того, как наша культура относится к мальчикам. Сегодня у меня был 11-летний мальчик. Его привели сдавать кровь на анализ, и он плакал. Не ревел, не был в истерике, а просто пролил несколько слезинок от нервов. Женщина, которая его сопровождала, постоянно говорила ему «быть мужчиной» и «перестать ныть как девчонка».
Потом она стала грозить ему записать, как он плачет, на видео и показать это всем его друзья. От этого он заплакал сильнее. Я сказала, что у нас строгая политика, которая запрещает делать фото или снимать видео. Она рассердилась на меня за то, что ей «испортила шутку»».
Лира как могла утешила ребенка.
«Когда эта женщина пошла в туалет, я сказал малышу, что он может выражать свои эмоции, когда это нужно, сколько угодно и что даже взрослые мужчины боятся иголок. И что все чего-то боятся. И что он храбрый, потому что ему страшно, но он все равно пришел и готов сделать то, чего боится».
Затем Лира переходит к важным выводам.
«Прекратите говорить мальчикам, что они не настоящие мальчики, если выражают эмоции. Знаете, почему женщины вынуждены бояться мужского насилия? Вот из-за этого дерьма, которым подавляют и мальчиков, и мужчин. Плач не делает человека слабым. Страх не делает человека слабым. Но если вы ругаете ребенка за то, что он показывает то или другое, это делает вас еще одним слабым взрослым».
Постом Лиры поделились уже 115 тысяч человек, он собрал больше 130 тысяч лайков. Правда, комментарии в конце концов автор закрыла, поскольку по существу вопроса разгорелись серьезные и не очень вежливые споры.