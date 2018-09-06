Вопрос гинекологу: чем может быть вызвана боль во влагалище?

Вот почему при возникновении внезапных болей и дискомфорта в этой интимной области необходимо обращаться к гинекологу, пишет Fabiosa.ru.

Чем же могут быть вызваны боли во влагалище? Вариантов может быть несколько.

Невоспалительные причины

1. Сухость влагалища. Такое явление, обусловленное низким уровнем эстрогенов, бывает не только у женщин в постклимактерическом периоде, но иногда и из-за приема противозачаточных таблеток, а также во время грудного вскармливания.

2. Травмы наружных половых органов (вследствие неосторожного полового акта, неправильного спринцевания, аборта и диагностического выскабливания).

3. Крупный пенис партнера. Если боль связана с несоответствием размеров полового члена и вашего влагалища, то попробуйте позиции, которые не допускают слишком глубокого проникновения. И обязательно используйте смазку.

4. Разрывы во время родов, затрагивающие область вульвы, влагалища и матки. В некоторых случаях на этом месте образуются грубые рубцы. Они отличаются от нормальных тканей, в том числе и своей эластичностью. Именно это у некоторых женщин становится причиной боли.

5. Начало менструаций у девочек с пороками развития половых органов. Например, если наблюдается полное заращение девственной плевы.

6. Вагинизм (непроизвольное сокращение мышц влагалища во время полового контакта или гинекологического осмотра). Обычно имеет психофизиологические причины.

7. Наличие инородных тел (например, тампонов или маточных колец не по размеру).

8. Пролапс (опущение стенок матки и влагалища).

9. Крауроз вульвы – дистрофические возрастные изменения наружных половых органов.

10. Новообразования: как доброкачественные (фиброма, фибромиома), так и злокачественные.

11. Апоплексия (разрыв) яичника. Это состояние требует немедленной врачебной помощи!

12. Заболевания соседних органов (например, мочевого пузыря).

Внимание: боли во влагалище во время беременности могут предупреждать об угрозе выкидыша или преждевременных родов.

Кроме того, некоторые женщины могут чувствовать вагинальную боль и дискомфорт до, во время и после "критических" дней. Такие болевые ощущения должны быть относительно незначительными и не мешать вам выполнять обычные действия.

Воспалительные причины

1. Дрожжевые инфекции, которые могут вызывать отеки и покраснение влагалища. Обязательно обратитесь к врачу, если симптомы продолжают беспокоить вас спустя неделю.

2. ЗППП (герпес, хламидиоз, гонорея и пр.). Любая инфекция, передающаяся половым путем, может вызывать боль "там".

3. Эндометрит, аднексит, бартолинит и другие воспалительные заболевания таза. Первые два состояния являются довольно распространенными, но их бывает сложно диагностировать. Воспаление матки, фаллопиевых труб или яичников также могут вызывать боль во влагалище.

Когда выяснить причину не удается

Хроническая боль по неустановленной причине в области вульвы и преддверия влагалища называется вульводинией. Обычно это состояние характеризуется сильной острой и/или жгучей болью, а также неприятными ощущениями, которые могут отдавать в промежность, задний проход, уретру и даже внутреннюю поверхность бедер.

Вульводиния никак не связана с инфекциями, травмой, аллергией и другими видимыми факторами, поэтому такой диагноз ставится только после исключения иных заболеваний или состояний, способных вызывать болезненные ощущения в этой области.

Лучшее лечение – профилактика

При возникновении любых неприятных ощущений во влагалище женщине нужно обратиться к гинекологу, не надеясь "на авось".

Самое главное: не пытайтесь самостоятельно диагностировать вагинальную боль. Для установления ее причины могут потребоваться УЗИ, мазки на флору, ПЦР-диагностика, посевы бактерий и другие обследования.

Если выяснится, что дискомфорт связан с психологическими причинами (например, при вагинизме), то женщине понадобится помощь не только гинеколога, но и сексопатолога (либо психотерапевта).

При диагностике и лечении боли во влагалище вам может потребоваться консультация/участие и других смежных специалистов: уролога, нефролога, гастроэнтеролога и т. д.