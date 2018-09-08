14 странных вкусовых сочетаний, которые вы бы никогда не решились попробовать. И очень зря

AdMe.ru собрал самые неожиданные эксперименты со вкусами пищевых продуктов, многие из которых были придуманы знаменитыми шеф-поварами Хестоном Блюменталем (Heston Blumenthal) и Херви Тисом (Herve This).

Банан с майонезом

Автогонщик Дейл Эрнхардт — младший (Dale Earnhardt Jr.) поделился рецептом любимого бутерброда: белый хлеб, майонез и банан, что вызвало много споров среди его подписчиков в соцсетях. Но это блюдо получило мировую известность еще в 2014 году, когда тренер сборной США по футболу заявил, что его команда обязана своим успехом именно этому традиционному на юге США бутерброду, с которого она начинает свой день.

Белый шоколад с икрой

Известный повар Хестон Блюменталь (Heston Blumenthal) создал интересное вкусовое сочетание, благодаря которому соленый вкус икры смягчает сладость белого шоколада. Сделать такой «бутерброд» можно как с красной, так и с черной икрой.

Пицца с Nutella

Существует множество вариантов сладкой пиццы, но главный ингредиент — шоколадная паста. В США можно заказать такую пиццу в ресторанах.

Бургер с джемом

А вот бургер с джемом можно заказать в любом ресторане мира, и, кажется, посетителям такой вариант нравится больше, чем традиционный с кетчупом.

Nutella с картошкой фри

Соль усиливает вкус, поэтому если полить картошку фри Nutella, то знаменитая паста станет слаще. Ее, кстати, можно заменить шоколадным молочным коктейлем.

Арахисовое масло с помидором

Можно сделать бутерброд с белым хлебом или намазать пасту на ломтик помидора. Удивительно, но многим людям действительно нравится это вкусовое сочетание.

Попкорн с молоком

Попкорном предлагается заменить кукурузные хлопья, которые многие привыкли есть на завтрак. Рецепт приготовления прост: залить попкорн молоком.

Яблочный пирог с сыром

Самое неэкстремальное вкусовое сочетание из нашего списка. Тем не менее если расплавить кусочек сыра на шарлотке, то популярный осенний десерт порадует вас новым и необычным вкусом.

Кофе со сливочным маслом

Просто положите кусочек сливочного масла (подойдет также кокосовое или гхи) в кофе. Этот необычный напиток не только приятен на вкус, но и действует как энергетик.

Темный шоколад с кетчупом

Во вкусе шоколада присутствуют нотки помидора, поэтому если полить шоколадную дольку кетчупом, это только усилит вкус сладости и сделает его насыщеннее.

Дыня с ветчиной

Это блюдо было придумано древнеримским врачом Галеном (Galen), который жил во II веке н. э. Дуэт дыни и ветчины так полюбился итальянцам, что блюдо дошло до наших дней и не потеряло своей популярности.

Арбуз с устрицами

Идеальное сочетание: арбуз содержит во вкусе огуречные ноты, которые превосходно сочетаются со вкусом устриц, а устрицы усиливают сладость арбуза.

Фруктовый салат с перцем чили

Молотый перец чили с фруктовым салатом — традиционное мексиканское блюдо. Благодаря капсаицину, который содержится в чили, усиливается вкус фруктов.

Авокадо с горячим шоколадом

Если добавить молотый авокадо в горячий шоколад, то вкус получится более насыщенным и сливочным.