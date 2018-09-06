Фото: все самые дерзкие и модные собрались на Неделе моды в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке – одно из главных и самых авторитетных ежесезонных событий fashion-индустрии. Именно с нее традиционно начинается модный марафон. Каждую весну и осень на восточном побережье США собираются представители профессионального сообщества, журналисты, знаменитости, блогеры и десятки тысяч желающих первыми узнать, что будет модно в следующем сезоне. Затем Нью-Йорк передает эстафету Лондону, Милану и Парижу, пишет Elle.ru.