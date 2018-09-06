Фото: все самые дерзкие и модные собрались на Неделе моды в Нью-Йорке

Вчера в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, на которой будут представлены тренды следующих годов.
Неделя моды в Нью-Йорке – одно из главных и самых авторитетных ежесезонных событий fashion-индустрии. Именно с нее традиционно начинается модный марафон. Каждую весну и осень на восточном побережье США собираются представители профессионального сообщества, журналисты, знаменитости, блогеры и десятки тысяч желающих первыми узнать, что будет модно в следующем сезоне. Затем Нью-Йорк передает эстафету Лондону, Милану и Парижу, пишет Elle.ru.
Нью-йоркская Неделя моды – самая старая из четырех главных мировых Недель, впервые она состоялась в 1943 году под названием Неделя прессы. В разгар Второй мировой войны она стала сенсацией и позволила Нью-Йорку завоевать право именоваться одной из мировых столиц моды, наряду с Парижем.