Молодая мать полюбила себя после того, как занялась танцами на пилоне

Начиная с подросткового возраста, она неправильно питалась и набрала значительный вес. Снизить его было очень сложно, а жить - тяжело. Лишь экстремальные диеты помогли Кимми похудеть, но после рождения первенца все вернулось на свои места, пишет Fabiosa.ru.

Женщина была в отчаянии, потому что весила 127 кг. Помимо физических неудобств, были еще и моральные, так как Кимми не могла смотреть на себя в зеркало, стыдилась своего тела.

Муж поддерживал ее как мог и предложил заняться танцами на пилоне - это была мечта Кимми. Но неуверенность в себе, боязнь, что она будет самой крупной в зале и над ней будут смеяться, останавливали от похода в зал.

«Я должна быть здорова ментально и физически для себя и моих детей", - все же сказала себе Кимми и записалась на занятия. В первое время, когда она выкладывала фото в соцсетях, получала массу язвительных комментариев, которые больно ранили. Со временем она научилась не обращать на них внимание.

Регулярные занятия, а это серьезный труд, до кровавых мозолей, помогли Кимми достичь самого главного - уверенности в себе, любви к своему телу, даже если лишний вес не ушел полностью.

Теперь она свободно демонстрирует свои успехи. Благо, семья установила пилон дома, и можно заниматься в любое свободное время. Даже младший сын захотел заниматься детскими танцами, глядя на то, с какой легкостью и удовольствием мать выполняет танцевальные па.