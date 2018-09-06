Продукты, которые опасно держать в контейнерах

Специалисты назвали продукты, которые не нужно держать в контейнерах из пластмассы. В частности, по их словам, в такие емкости очень опасно класть горячие кушанья. При высокой температуре химические вещества из пластика активнее перемещаются в содержимое контейнера. Если нет другой альтернативы, кроме как поместить еду в контейнер, делать это нужно строго после ее остывания, пишет Medikforum.ru.

Также, указывают эксперты, контейнеры не подходят для хранения свежих яиц и блюд из яиц. В них при этом быстро увеличивается содержание болезнетворных бактерий, в частности, кишечной палочки, сальмонеллы.

Кроме того, при хранении в пластиковой таре крайне быстро портятся молоко и молочные продукты.