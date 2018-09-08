Назван простой способ превращения детей в отличников

Не получающие достаточного количества сна дети хуже учатся в школе, как подтвердило очередное исследование экспертов Центра по контролю и предотвращению болезней в США. Возможно, именно поэтому власти Калифорнии собираются сдвинуть время начала первых уроков в школе. Эксперты выяснили, что школьники и студенты, которые спят не менее 8 часов по ночам, получают более высокие оценки и в целом учатся лучше. К сожалению, более 60% учащихся средних школ и 70% старшеклассников не высыпаются, что негативно отражается на их успеваемости и приводит к другим физическим и эмоциональным расстройствам, включая депрессию и злоупотребления субстанциями, пишет Medikforum.ru.

Эксперты считают, что многие подростки являются «совами» по натуре, в их организме не производится достаточного количества мелатонина или гормона сонливости вплоть до самого позднего времени. Когда же «сову» заставляют рано вставать и начинать обучение в 8:00 утра, то это сказывается на организме негативно. Ну а данный негатив трансформируется в плохие отметки. Губернатор Калифорнии Джерри Браун до конца этого месяца примет решение о том, стоит ли ему подписывать закон о смене времени начала уроков в школе на более поздний срок.