Вот как сделать безопасный детский "лизун" всего из трех ингредиентов

Именно поэтому мы предлагаем вам рецепты изготовления абсолютно безопасного лизуна всего из трех ингредиентов, которые выложил Mi libro de IDEAS.

1. Слизь из кукурузного крахмала.

Ингредиенты:

стакан воды;

чашка кукурузного крахмала;

жидкая съедобная краска;

клей ПВА;

пластиковая емкость и деревянная ложка.

Этот способ самый простой и менее затратный, но и результат он дает не совсем ожидаемый. Смешивая крахмал и воду в одинаковых пропорциях можно получить домашнего лизуна странной консистенции, пишет Lifter.com.ua.

Если добавить больше крахмала, лизун станет гуще. Если добавить четверть стакана клея ПВА, то лизун будет более эластичным. Последним добавьте краситель и тщательно перемешайте.

2. Слизь из клея и жидкого моющего средства.

Ингредиенты:

150 мл. воды;

3 ст. ложки моющего средства;

клей ПВА;

жидкий краситель;

2 емкости и деревянная ложка.

Сначала в двух разных емкостях клей смешивается с красителем, а вода с моющим средством и тщательно перемешиваются. Потом получившиеся массы соединяют, и получается довольно неплохая слизь.

3. Слизь из жидкости для контактных линз.

125 мл клея;

краситель (можно акриловый);

чайная ложка жидкости для линз;

пол чайной ложки или большая щепотка соды.

Это один из лучших рецептов лизуна. Все ингредиенты смешиваются один за другим в том порядке, как перечислены. По мере замешивания масса начинает загустевать и тянуться. Далее разминаем ее руками пока не перестанет липнуть к ладоням. Получится мягкий и эластичный лизун, похожий на жвачку. Из него даже можно надувать пузыри!