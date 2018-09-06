Чтобы малыш рос психически и физически здоровым - делайте ему этот минутный массаж!
6 сентября 2018, 15:44
Массаж - прекрасный способ выразить любовь родителей и их заботу о детях. Более того, он может успокоить ребенка и помочь ему уснуть, пишет Feedy TV.
Детский массаж - это нежное, ритмичное поглаживание спины вашего ребенка руками. Мать может использовать масла или увлажняющий крем, чтобы помочь руке скользить по коже, пишет Lifter.com.ua.
Вы также можете петь ему, или что-то говорить спокойным голосом, пока делаете массаж.
Детский массаж дает массу преимуществ ребенку. Массаж может помочь ему развиться умственно, физически и даже социально; меньше плакать и лучше спать.
Кроме того, детский массаж также может улучшить настроение родителей.
Пожалуй, лучше всего делать такой массаж перед сном - дневным или ночным.