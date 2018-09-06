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  • Чтобы малыш рос психически и физически здоровым - делайте ему этот минутный массаж!

Чтобы малыш рос психически и физически здоровым - делайте ему этот минутный массаж!

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Массаж - прекрасный способ выразить любовь родителей и их заботу о детях. Более того, он может успокоить ребенка и помочь ему уснуть, пишет Feedy TV.

Детский массаж - это нежное, ритмичное поглаживание спины вашего ребенка руками. Мать может использовать масла или увлажняющий крем, чтобы помочь руке скользить по коже, пишет Lifter.com.ua.

Вы также можете петь ему, или что-то говорить спокойным голосом, пока делаете массаж.

Детский массаж дает массу преимуществ ребенку. Массаж может помочь ему развиться умственно, физически и даже социально; меньше плакать и лучше спать.

Кроме того, детский массаж также может улучшить настроение родителей.

Пожалуй, лучше всего делать такой массаж перед сном - дневным или ночным.

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