Чтобы малыш рос психически и физически здоровым - делайте ему этот минутный массаж!

Детский массаж - это нежное, ритмичное поглаживание спины вашего ребенка руками. Мать может использовать масла или увлажняющий крем, чтобы помочь руке скользить по коже, пишет Lifter.com.ua.

Вы также можете петь ему, или что-то говорить спокойным голосом, пока делаете массаж.

Детский массаж дает массу преимуществ ребенку. Массаж может помочь ему развиться умственно, физически и даже социально; меньше плакать и лучше спать.

Кроме того, детский массаж также может улучшить настроение родителей.