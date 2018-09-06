Вот как 20-летняя сестра Ким Кардашян заработала $900 миллионов менее чем за три года

Потребители нынешнего "поколения Z" избегают брендов с летаргическим прошлым, таких как L'Oréal, Estée Lauder и Coty, в пользу продуктов, о которых они узнают через социальные сети.

Самая младшая дочь Криса и Кейтлин Дженнер, имеющая сестру супермодель Кендалл Дженнер и сводных Ким, Кортни, Хлою и Роба Кардашян, Кайли Дженнер выросла под микроскопом. Семья привлекла внимание СМИ, когда ей было всего 10 лет, и она сияла на телевизионных экранах в более чем 160 странах. Каждый из семьи отвечал за свою нишу, а Дженнер отчаянно пыталась найти саму себя.

Взросление у ребенка, выросшего на камеру, всегда бывает преждевременным. Она начала краситься в шестом классе, просмотрев видео на YouTube и тщательно изучив повадки профессионалов, гримирующих лица для телевизионных выступлений и фотосессий.

Дженнер, губы которой от рождения были тонковаты, разработала привычку наносить помаду за естественный периметр губ, чтобы сделать их визуально большими. В августе 2014 года, в возрасте 17 лет, она придумала фразу «Kylie Lip Kits ... для идеально надутых губок», за два года до того, как вышла ее первая коллекция.

Как и в случае с сестрой Ким, Kylie Cosmetics началась со скандала. К 2014 году внешний вид Дженнер попал в таблоиды, так как она накачала губы.

В социальных сетях подростки популяризировали «Kylie Jenner Lip Challenge» - они вставляли губы в стакан, а затем высасывали из него воздух.

В мае 2015 года она призналась, что увеличила губы, и использовала около 250 000 долларов своего дохода от съемок и концертов, чтобы произвести первые 15 000 наборов для губ.

Интуитивный маркетолог, как и большинство членов ее семьи, она несколько месяцев рекламировала наборы в Instagram, а затем объявила об их запуске через социальные сети всего за день до того, как они вышли в продажу - 30 ноября 2015 года.

Комплекты были проданы менее чем за минуту. Ритейлеры начали перепродавать продукт за $29 на eBay - и цены на него взлетели до 1000 долларов США.

«Прежде чем я даже обновила страницу, все было распродано», - говорит Дженнер.

В феврале 2016 года вышли новые наборы, на этот раз в количестве 500 000 штук и в шести оттенках. В ноябре 2016 года ее праздничная коллекция заработала почти 19 миллионов долларов в течение 24 часов после ее запуска.

К концу 2016 года компания Дженнер продавала 50 с лишним продуктов с доходом 307 миллионов долларов - это немыслимо для бизнеса, которому меньше года.

Но рост когда то должен был смениться спадом, и так и вышло: ​​выручка выросла всего на 7% в 2017 году, несмотря на то, что были добавлены 30 новых продуктов. Доход упал на 35% с приблизительно 153 миллионов долларов в 2016 году до 99 миллионов долларов в 2017 году.

Тем не менее Крис Дженнер говорит, что выручка значительно выросла в первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - заявление, которое Forbes пока не смог проверить.

В то время как Дженнер отвергает идею продажи компании, ее расчетливая мать, которая в прошлом году получила 17 миллионов долларов только от одной дочери, может думать по другому.