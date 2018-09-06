Вот как 20-летняя сестра Ким Кардашян заработала $900 миллионов менее чем за три года

Кайли Дженнер сидит за обеденным столом из темного дерева в доме ее матери в Калабасасе, штат Калифорния, и просматривает варианты отображения своего будущего онлайн-магазина. Самая молодая представительница клана Кардашьян-Дженнер должна решить, как продемонстрировать продукцию своей косметической компании Kylie Cosmetics.
10 августа ей исполнилось 21, а у нее уже есть не только самая известная в мире семья, муж и дочка, но и самый преуспевающий бизнес в стране, рассказывает Forbes, пишет Lifter.com.ua.
То, что получила ее сводная сестра Ким Кардашьян Уэст благодаря попе, Дженнер получила благодаря губам.
Подобно всем членам клана Кардашян, она использовала все имеющиеся активы, чтобы получить как славу, так и деньги. Но в то время как ее сестра сосредоточена на своей популярности, Дженнер оказалась искусной в финансах.
В 20 лет Дженнер уже управляла одной из самых топовых косметических компаний. Kylie Cosmetics появилась всего два года назад с набором для ухода за губами по цене 29 долларов США, состоящим из губной помады и губного вкладыша, и с тех пор продала косметику более чем на $630 миллионов, включая примерно $330 миллионов в 2017 году.
В этом году Кайли Дженнер обошла даже Марка Цукерберга, став одним из самых молодых миллиардеров. Ее доход за год составил почти миллиард долларов. Новые коллекции ее помад распродаются всего за минуту.
Forbes оценил ее компанию в $800 миллионов. Дженнер владеет 100% акций. Добавьте к этому миллионы, которые она получила от телеканалов и за рекламу таких продуктов, как обувь от Puma и одежда PacSun.
Концерн Кардашян-Уэст стоит всего 350 миллионов долларов, но в конечном счете их состояние произросло из одного и того же зернышка.
«Социальные медиа - потрясающая платформа, - говорит Дженнер. «У меня самый легкий доступ к моим поклонникам и моим клиентам».
Почти весь ее бизнес - изобретение эпохи Instagram. Хьюлетт и Паккард работали в гараже. Оборудование Дженнер - кухонный стол. Ее империя стоимостью в почти миллиард долларов состоит всего из семи штатных и пяти внештатных сотрудников.
Производство и упаковка? Аутсорсинг Seed Beauty, частный производитель этикетки в соседнем Окснарде, штат Калифорния. Продажи и доставка? Аутсорсинг в онлайн-магазине Shopify. Финансы и PR? Ее проницательная мать, Крис, занимается маркетингом, в обмен на 10% комиссионных, которые она берет со всех своих детей.
Из всех сверхлегких стартапов работа Дженнер по существу является самой "воздушной". При таких незначительных накладных расходах и маркетинговых издержках, прибыль неадекватно огромна и идет прямо в карман Кайли.
В принципе, Дженнер делает все, чтобы все эти деньги работали на раскрутку в соцсетях. Почти ежечасно идет реклама в Instagram и Snapchat, в которой Кайли снимает видеоролики о предстоящих продуктах.
У Кайли более 1000 миллионов последователей на Instagram и еще миллионы на Snapchat, и многие из них - молодые женщины и девочки - аудитория одновременно массивная и целенаправленная, по крайней мере, если вы продаете продукты для губ.
И это не считая 16,4 миллиона человек, которые следят за ее компанией напрямую, или 25,6 миллиона человек, которые следят за ней в Твиттере.
Потребители нынешнего "поколения Z" избегают брендов с летаргическим прошлым, таких как L'Oréal, Estée Lauder и Coty, в пользу продуктов, о которых они узнают через социальные сети.
Самая младшая дочь Криса и Кейтлин Дженнер, имеющая сестру супермодель Кендалл Дженнер и сводных Ким, Кортни, Хлою и Роба Кардашян, Кайли Дженнер выросла под микроскопом. Семья привлекла внимание СМИ, когда ей было всего 10 лет, и она сияла на телевизионных экранах в более чем 160 странах. Каждый из семьи отвечал за свою нишу, а Дженнер отчаянно пыталась найти саму себя.
Взросление у ребенка, выросшего на камеру, всегда бывает преждевременным. Она начала краситься в шестом классе, просмотрев видео на YouTube и тщательно изучив повадки профессионалов, гримирующих лица для телевизионных выступлений и фотосессий.
Дженнер, губы которой от рождения были тонковаты, разработала привычку наносить помаду за естественный периметр губ, чтобы сделать их визуально большими. В августе 2014 года, в возрасте 17 лет, она придумала фразу «Kylie Lip Kits ... для идеально надутых губок», за два года до того, как вышла ее первая коллекция.
Как и в случае с сестрой Ким, Kylie Cosmetics началась со скандала. К 2014 году внешний вид Дженнер попал в таблоиды, так как она накачала губы.
В социальных сетях подростки популяризировали «Kylie Jenner Lip Challenge» - они вставляли губы в стакан, а затем высасывали из него воздух.
В мае 2015 года она призналась, что увеличила губы, и использовала около 250 000 долларов своего дохода от съемок и концертов, чтобы произвести первые 15 000 наборов для губ.
Интуитивный маркетолог, как и большинство членов ее семьи, она несколько месяцев рекламировала наборы в Instagram, а затем объявила об их запуске через социальные сети всего за день до того, как они вышли в продажу - 30 ноября 2015 года.
Комплекты были проданы менее чем за минуту. Ритейлеры начали перепродавать продукт за $29 на eBay - и цены на него взлетели до 1000 долларов США.
«Прежде чем я даже обновила страницу, все было распродано», - говорит Дженнер.
В феврале 2016 года вышли новые наборы, на этот раз в количестве 500 000 штук и в шести оттенках. В ноябре 2016 года ее праздничная коллекция заработала почти 19 миллионов долларов в течение 24 часов после ее запуска.
К концу 2016 года компания Дженнер продавала 50 с лишним продуктов с доходом 307 миллионов долларов - это немыслимо для бизнеса, которому меньше года.
Но рост когда то должен был смениться спадом, и так и вышло: выручка выросла всего на 7% в 2017 году, несмотря на то, что были добавлены 30 новых продуктов. Доход упал на 35% с приблизительно 153 миллионов долларов в 2016 году до 99 миллионов долларов в 2017 году.
Тем не менее Крис Дженнер говорит, что выручка значительно выросла в первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - заявление, которое Forbes пока не смог проверить.
В то время как Дженнер отвергает идею продажи компании, ее расчетливая мать, которая в прошлом году получила 17 миллионов долларов только от одной дочери, может думать по другому.
«Мы рассмотрим любые предложения», - говорит она.