Читайте список самых обычных вещей в любом доме, которые могут убить ваших детей

Это тревожный звонок для всех родителей, которые не полностью осознают угроз, кроющихся в их домах. Один единственный просчет или небольшое недомыслие может заставить их сожалеть всю оставшуюся жизнь, пишет Lifter.com.ua.

Ниже приведен список домашних угроз для ваших детей:

1. Ванна

Любые емкости, содержащие воду, в определенной степени опасны для детей. Дети любят играть с водой, не говоря уже о страсти большинства из них к купанию.

Никогда не оставляйте их наедине в ванной – даже на несколько секунд. Эту угрозу нельзя недооценивать.

2. Розетки, электрические устройства

Самые важные правила - держать электроприборы в недоступном для детей месте, а розетки - обезопасить надежными заглушками.

3. Полки

Детям нравится лазать. Книжные полки, шкафы, этажерки и тумбы – они это любят. Однако, если их закрепить недостаточно надежно - они могут легко свалится им прямо на голову.

Для обеспечения безопасности родители должны максимально закрепить эти полки добавочными креплениями, чтобы они выдержали большие нагрузки. Любую напольную мебель нужно по возможности надежно прикрепить к стене. Если получится, детей нужно держать подальше от всего, хотя бы теоретически опасного.

4. Жалюзи

Статистика говорит, что почти 17 000 маленьких детей пострадало из-за игр с жалюзи в период с 1990 по 2015 год, и хотя большинство травм были незначительными, почти 300 из них погибли. Ребенку легко запутаться в регулировочных нитях, а падение с такой штукой на шее чревато худшим исходом.

5. Чайник

Чайник есть в каждом доме. Тем не менее, он опасен: если ребенок вдруг заинтересуется этой вещью и опрокинет ее – он рискует серьезно обжечься. Обратите на это особое внимание.

6. Острые края мебели

Падение – это нормально, когда дети играют или бегают. Тем не менее, есть вероятность, что они ударятся об острые края мебели.

Сделайте для ребенка максимально безопасную игровую зону и прикройте заглушками (покупными или самодельными) все острые углы в доме.

7. Лекарства

В глазах детей лекарства (особенно в интересных баночках или бутылочках) выглядят такими же привлекательными, как конфеты. Они не могут отличить одни от других и не знают о всей опасности медикаментов.

Спрячьте лекарства как можно выше и надежнее – не рискуйте на пустом месте.

8. Стеклянная посуда

Стеклянные или керамические чашки могут ранить ребенка при малейшей неосторожности. Попробуйте использовать пластиковые стаканчики и следите за тем, как дети ими пользуются. Время бьющейся посуды придет позже.

9. Мелкие инструменты и продукты питания

Мелкие вещи в доме, такие как кнопки, пуговицы, батарейки или гвозди тоже имеют свои риски.

Младенцы могут подумать, что это пища и проглотить их - ведь они все тянут в рот! Мелкие вещи могут застревать в дыхательных путях, перекрывая детям кислород.