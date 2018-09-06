47-летняя Лера Кудрявцева: я рожала сама, это было непросто

В беседе со СтарХитом Кудрявцева призналась, что планировала рождение второго ребенка на протяжении последних пяти лет — с тех пор, как вышла замуж за 30-летнего Макарова. Ведущая не скрывает, что дочь ей, в силу возраста, далась с большим трудом, поэтому Марию она называет не иначе, как «вымоленным у Бога ребенком».

Находясь в Сочи, Лера связывается с мужем и дочкой по видеосвязи. Няню она, кстати, нашла с медицинским образованием. Но заверяет, что со всем прекрасно справляется и счастливый отец.

«Игорь прекрасный отец. Честно говоря, я не ожидала. Боюсь сглазить. В первые дни Игорь боялся брать ее на руки, говорил: «Я ее сломаю», а теперь и купает, и укачивает».

Лера уже выбрала крестных для дочки, но сами крестины решила организовать, когда малышка подрастет. А пока ведущая оберегает ее и себя от злопыхателей, которые особенно активно обсуждают якобы фейковую беременность Кудрявцевой.

«Я пытаюсь не заходить в интернет, не читать комментарии, но иногда мне приходится это делать. Мне невероятно противно и больно видеть это все. Я рожала сама, это было непросто, тяжело. Я не хочу вдаваться в подробности».