Меган Маркл появилась в списке самых стильных звезд по версии Vanity Fair

Имя красавицы Меган Маркл продолжает регулярно появляться на страницах светской хроники. И в этот раз у нас новости о том, что Меган Маркл впервые вошла в список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair.
Для миллионов людей Меган Маркл — икона стиля. И даже ее нарушения королевского протокола не изменят этот факт. Теперь же статус одной из самых стильных знаменитостей в мире закреплен за Меган Маркл и благодаря журналу Vanity Fair, пишет Hochu.ua.
Издание подводит итоги года и уже включило герцогиню Сассекскую в свой ежегодный список. Они проанализировали изменения в стиле жены принца Гарри за год и хвалебно отозвались про ее гардероб.
Она самая смелая из королевских модников. Ее фирменные туфли-лодочки и монохромные цвета в гардеробе демонстрируют классический лоск.
Отметим, что также в рейтинге самых стильных оказались: Бриджит Макрон, Белла Хадид, Рианна, а также подруги Мэг Амаль Клуни и Серена Уильямс, и другие звезды.