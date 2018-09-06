Меган Маркл появилась в списке самых стильных звезд по версии Vanity Fair

Для миллионов людей Меган Маркл — икона стиля. И даже ее нарушения королевского протокола не изменят этот факт. Теперь же статус одной из самых стильных знаменитостей в мире закреплен за Меган Маркл и благодаря журналу Vanity Fair, пишет Hochu.ua.

Издание подводит итоги года и уже включило герцогиню Сассекскую в свой ежегодный список. Они проанализировали изменения в стиле жены принца Гарри за год и хвалебно отозвались про ее гардероб.

Она самая смелая из королевских модников. Ее фирменные туфли-лодочки и монохромные цвета в гардеробе демонстрируют классический лоск.