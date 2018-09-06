Шесть признаков того, что тебе давно пора уйти от парня

Как понять, что пора уходить? Что делать, если ты не готова быть не в отношениях? Вот шесть признаков того, что тебе давно пора завязывать, пишет Хочу.

У вас разные приоритеты

Давай посмотрим правде в глаза, если ты настроена поскорее завести ребенка, а он отчаянный чайлдфри — из этих отношений ничего не получится. И дело не в том, что он еще не готов, а в концепции восприятия в целом.

Или другая история: для тебя он на первом месте, ты у него где-то после работы и "выпить пива" с друзьями. Его приоритет — все что угодно, кроме тебя. Как бы ты ни старалась, это не изменится. Вот тебе и первый звоночек — сваливай.

Примечание: возможно, ты до сих пор надеешься, что через время он измениться. Не питай иллюзий — это не так.

Ты не чувствуешь себя собой

Зачастую, отношения сильно меняют нас на первых порах цветочно-конфетного. Трансформации, которые происходят со мной, когда мне сильно нравиться парень, вообще не объяснимы. Ни одна моя подруга не узнает во мне меня, когда я начинаю с кем-то встречаться. Но, чем дальше в темный лес отношений - тем больше трансформаций.

Если со всеми остальными ты веселая и энергичная, а с ним тихоня, которая вечно сидит дома — это не хорошо. Рано или поздно придет время показать своему парню истинное лицо, и не факт, что оно ему понравится. И я сейчас не о твоем лице без косметики.

Примечание: иногда, твоя резкая смена привычного поведения может быть обманчивой и даже более "правильной" для тебя. Не питай иллюзий — это не так.

Вы постоянно ссоритесь

Ты каждый день выслушиваешь невероятное количество критики в свой адрес и еле держишь себя в руках, чтобы не расплакаться от давления? Это не нормально.

Здоровые отношения — это конструктивный диалог и поддержка друг-друга, а не посредственный секс между агрессией и скандалами. Нет, конечно, ты можешь кричать, что ваш секс не посредственный, но ссоры и конфликты не сгладит ни одно постельное примирение.

Подумай о том, что другой парень может все то же самое, только без ссор. Любой другой.

Примечание: возможно, ты до сих пор не ушла от него, потому что боишься остаться одна. Так вот: это — не нормально.

Ты его не любишь

Твой парень — парень мечты. Завтрак в постель, никаких бесячих “котиков” в смс, заберет твою маму из аэропорта в 2 часа ночи и подарит билеты на концерт любимой группы на 8 марта. Только есть одно "но" — ты его совсем не любишь.