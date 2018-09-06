Шесть признаков того, что тебе давно пора уйти от парня

Расставание — это очень сложно. Еще сложнее, если вы встречаетесь не девять с половиной недель, а серьезное количество времени. Но рано или поздно, отношения должны менять вектор развития. Или заканчиваться вообще.
Как понять, что пора уходить? Что делать, если ты не готова быть не в отношениях? Вот шесть признаков того, что тебе давно пора завязывать, пишет Хочу.
У вас разные приоритеты
Давай посмотрим правде в глаза, если ты настроена поскорее завести ребенка, а он отчаянный чайлдфри — из этих отношений ничего не получится. И дело не в том, что он еще не готов, а в концепции восприятия в целом.
Или другая история: для тебя он на первом месте, ты у него где-то после работы и "выпить пива" с друзьями. Его приоритет — все что угодно, кроме тебя. Как бы ты ни старалась, это не изменится. Вот тебе и первый звоночек — сваливай.
Примечание: возможно, ты до сих пор надеешься, что через время он измениться. Не питай иллюзий — это не так.
Ты не чувствуешь себя собой
Зачастую, отношения сильно меняют нас на первых порах цветочно-конфетного. Трансформации, которые происходят со мной, когда мне сильно нравиться парень, вообще не объяснимы. Ни одна моя подруга не узнает во мне меня, когда я начинаю с кем-то встречаться. Но, чем дальше в темный лес отношений - тем больше трансформаций.
Если со всеми остальными ты веселая и энергичная, а с ним тихоня, которая вечно сидит дома — это не хорошо. Рано или поздно придет время показать своему парню истинное лицо, и не факт, что оно ему понравится. И я сейчас не о твоем лице без косметики.
Примечание: иногда, твоя резкая смена привычного поведения может быть обманчивой и даже более "правильной" для тебя. Не питай иллюзий — это не так.
Вы постоянно ссоритесь
Ты каждый день выслушиваешь невероятное количество критики в свой адрес и еле держишь себя в руках, чтобы не расплакаться от давления? Это не нормально.
Здоровые отношения — это конструктивный диалог и поддержка друг-друга, а не посредственный секс между агрессией и скандалами. Нет, конечно, ты можешь кричать, что ваш секс не посредственный, но ссоры и конфликты не сгладит ни одно постельное примирение.
Подумай о том, что другой парень может все то же самое, только без ссор. Любой другой.
Примечание: возможно, ты до сих пор не ушла от него, потому что боишься остаться одна. Так вот: это — не нормально.
Ты его не любишь
Твой парень — парень мечты. Завтрак в постель, никаких бесячих “котиков” в смс, заберет твою маму из аэропорта в 2 часа ночи и подарит билеты на концерт любимой группы на 8 марта. Только есть одно "но" — ты его совсем не любишь.
В нынешних реалиях, самым ценным человеческим ресурсом является время. И если ты не видишь будущего рядом с человеком, ты лишаешь этого ресурса не только себя, а и своего парня.
Просьба: освободи его от отношений, у которых не будет хэппи-энда как можно раньше. Вдруг, вас обоих уже ждет другая любовь?
Он тебя не любит
Нет, это не о наших стандартных истериках, когда он не берет трубку с первого раза. Часто случается так, что "потребительское" отношение к партнеру берет верх над здравым смыслом.
Ты можешь смело паковать вещи и ехать к маме, если все, во что упираются ваши отношения - твои вечные старания. Наварить ему борща, постирать его вещи и привести в порядок квартиру. И все это в то время, когда он развлекается где-то далеко от тебя.
Можешь понадеяться на мимолетное "целую" в смс и молиться, чтобы однажды подруга за чашкой кофе не рассказала, что видела его с другой.
Вспомни о том, что отношения это равноценно брать и давать, а не наниматься домработницей для свободолюбивых мужчин.
Ты хочешь другого мужчину
Это, на мой взгляд, самый очевидный признак того, что отношения пора заканчивать.
Ты не можешь встречаться с человеком и вечно засматриваться на кого-нибудь другого. Нужно четко разграничивать флирт и кокетство и желание оказаться женщиной другого мужика.
Очевидно, что все мы живые люди и привлекательность окружающих невозможно отрицать. Но все же, если твои мысли иногда сигнализируют о смене твоего Сережи на Сашу или Андрея или кассира из супермаркета — будет беда. Не мучь ни себе, ни партнера. Сразу беги.