Знакомьтесь, российская бодибилдерша, мышцам которой позавидуют многие мужичины

Наталии Кузнецовой 27 лет. Она профессиональный пауэрлифтер, рекордсменка в жиме штанги лежа, мастер спорта международного класса по становой тяге, профессиональная бодибилдерша и обладательница других престижных титулов.
Сейчас девушка обладает невероятными формами. При росте 170 сантиметров ее вес составляет около 90 килограммов, объем руки - 47 сантиметров, талии - 76 сантиметров, пишет Fabiosa.ru.
Благодаря своему упорству девушка быстро начала набирать вес и нарастила мышцы.
Наталия очень популярна в соцсетях. На ее профиль в Instagram подписано 335 000 человек.
Рекордсменша тренируется каждый день и при этом соблюдает специальную диету. Чтобы выглядеть более женственно, Наталия прибегла к пластической операции: увеличила грудь.
Во всех начинаниях успешную бодибилдершу поддерживает ее муж, мастер спорта по вольной борьбе Владислав Кузнецов.
По словам Наталии, анаболические стероиды она принимает в небольших дозах и только перед соревнованиями.
У Наталии есть много недоброжелателей. Но она отвечает, что уже привыкла к тому, что в России иметь лишний вес менее зазорно, чем развитую мускулатуру.