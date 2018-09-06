Знакомьтесь, российская бодибилдерша, мышцам которой позавидуют многие мужичины

Сейчас девушка обладает невероятными формами. При росте 170 сантиметров ее вес составляет около 90 килограммов, объем руки - 47 сантиметров, талии - 76 сантиметров, пишет Fabiosa.ru.

Благодаря своему упорству девушка быстро начала набирать вес и нарастила мышцы.

Наталия очень популярна в соцсетях. На ее профиль в Instagram подписано 335 000 человек.

Рекордсменша тренируется каждый день и при этом соблюдает специальную диету. Чтобы выглядеть более женственно, Наталия прибегла к пластической операции: увеличила грудь.

Во всех начинаниях успешную бодибилдершу поддерживает ее муж, мастер спорта по вольной борьбе Владислав Кузнецов.

По словам Наталии, анаболические стероиды она принимает в небольших дозах и только перед соревнованиями.