Чт, 6.09.2018
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Названа самая популярная в Instagram сумка

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A matte white Himalaya niloticus crocodile Birkin 30 with 18k white gold and diamond hardware by Hermes, is seen during Christie's Autumn sales preview in Hong Kong, China November 23, 2016. REUTERS/Bobby Yip FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

ФОТО: BOBBY YIP/REUTERS

Британские аналитики выявили самую популярную в Instagram сумку на основе хештегов. Об этом сообщает Mirror.

Выяснилось, что больше всего снимков британские пользователи выкладывали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes. Всего в соцсети оказалось более четырех миллионов таких публикаций, пишет Lenta.ru.

На втором месте стоит Balenciaga City Bag — более 477 тысяч публикаций. Третья по популярности — Fendi Peekaboo Satchel (422 тысячи).

Кроме того, были проанализированы самые «инстаграмные» туфли на каблуках и аксессуары. Чаще всего пользовательницы фотографировались в туфлях Rockstud итальянского люксового бренда Valentino (около 12 тысяч публикаций).

Самая популярная на сегодняший день в Instagram марка солнечных очков — Ray Ban. Эту компанию на фотографиях отметили почти 190 тысяч раз.

В августе издание Mirror выбрало самый популярный аксессуар лета. Им стала подвеска в форме одной из букв английского алфавита, выпущенная французским модным домом Celine. Украшение оказалось одним из главных летних трендов у знаменитостей и блогеров.

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