Многие родители очень долго и тщательно выбирают имя для своего малыша. Это правильный подход, поскольку имя влияет на характер и судьбу человека, пишет dailyhoro.ru.
Знак Зодиака играет огромную роль в жизни человека. Если правильно подобрать имя для ребенка, основываясь на стихии знака и особенностях его энергетики, то можно серьезно улучшить его судьбу, подарив удачу на всю жизнь, пишет Rus.tvnet.lv.
Знаки Зодиака стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец
Знакам Огня больше подойдут короткие, звучные имена.
Дело в том, что эти люди очень сильны в ментальном плане, поэтому зачастую весьма вспыльчивы и импульсивны.
Наличие большого количества мягких согласных в имени в некоторой степени смягчит характер ребенка.
Самые лучшие имена для мальчиков: Федор, Яков, Никита, Семен, Потап, Петр, Онисим, Максим, Антон, Архип, Федот, Михаил, Николай.
Самые лучшие имена для девочек: Анна, Раиса, Инесса, Алина, Оксана, Полина, Фаина, Яна, Ева.
Эти имена должны звучать мягко, спокойно, непринужденно. Только в таком случае они идеально подойдут Львам, Стрельцам и Овнам, успех которых зачастую зависит от их собственного настроения.
Что касается редкости имени, то в случае со стихией Огня этот фактор особого значения не имеет, хотя девочкам это может пойти на пользу.
Знаки Зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Вода — это не спокойствие, как многие думают. Конечно, эти люди умеют приспосабливаться, но это не значит, что они пассивны и не готовы менять свою жизнь.
Если ваш ребенок родился под знаком Водной стихии, то ему лучше выбрать длинное и «твердое» имя с большим обилием твердых звуков.
Девочкам можно давать необычные имена, а мальчикам лучше подойдут привычные.
Самые лучшие имена для мальчиков: Сергей, Дмитрий, Владимир, Александр, Алексей, Евгений, Даниил.
Самые лучшие имена для девочек: Ярослава, Надежда, Маргарита, Людмила, Каролина, Клавдия, Виктория, Варвара, Валерия, Анжелика, Александра.
Твердое звучание имени делает его обладателя более собранным. Дети стихии Воды бывают ленивы, поэтому им особенно необходима собранность. Длинное имя повысит осторожность и здравомыслие.
Люди, рожденные под знаком Рыб, Скорпиона или Рака, являются крайне впечатлительными и ревнивыми.
Если назвать их мягкими короткими именами, могут ярче проявляться их пороки и слабости.
Знаки Зодиака стихии Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Воздух — это свобода во всем: в мыслях, словах и действиях. Эти люди ценят только независимость. В раннем возрасте они тоже показывают это рвение двигаться против течения.
Проблема людей стихии Воздуха — нехватка силы воли и психологической гибкости. Именно по этой причине им подойдут необычные, редкие и короткие имена с обилием твердых звуков.
Самые лучшие имена для мальчиков: Авдей, Артур, Борис, Богдан, Глеб, Яков, Юрий, Лев, Леонид, Ждан.
Самые лучшие имена для девочек: Ада, Алла, Анжела, Дарья, Дана, Нина, Алла, Зоя.
Необычность имени ребенка нужна для поддержания его уверенности в собственной оригинальности и уникальности. Мальчика можно назвать стандартным русским именем, но все равно кратким и твердым.
Знаки Зодиака стихии Земли: Телец, Дева, Козерог
Это дети спокойные, немного рассеянные, но обладающие огромным потенциалом. Они очень зависимы от воспитания и от окружения, а также от имени. Имя должно вселять в них уверенность.
Короткие или длинные имена — разницы нет. Главное, чтобы в них было поменьше мягких согласных.
Редкие имена лучше не выбирать, потому что Девам, Козерогам и Тельцам не нужно лишнее внимание.
Самые лучшие имена для мальчиков: Владимир, Денис, Даниил, Юрий, Валерий, Руслан, Сергей, Егор, Олег, Игорь, Илья.
Самые лучшие имена для девочек: Ирина, Любовь, Марина, Юлия, Дарья, Елена, Вера, Валерия, Галина, Евгения.
Эти имена подойдут знакам Земли наилучшим образом. Назвав ребенка так, вы обеспечите ему наилучшее будущее. Астрологи считают, что
дети, рожденные под покровительством данной стихии, больше других нуждаются в правильном имени.
Количество вариантов, разумеется, не ограничивается вышеперечисленными именами. Главное — руководствоваться основными правилами, чтобы подобрать ребенку имя, которое раскроет лучшие черты его характера. Не стоит отметать также интуицию. Если вы чувствуете, что должны назвать ребенка определенным именем и никак иначе, то сделайте это.