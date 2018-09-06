Знак Зодиака играет огромную роль в жизни человека. Если правильно подобрать имя для ребенка, основываясь на стихии знака и особенностях его энергетики, то можно серьезно улучшить его судьбу, подарив удачу на всю жизнь, пишет Rus.tvnet.lv.

Знаки Зодиака стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец

Знакам Огня больше подойдут короткие, звучные имена.

Дело в том, что эти люди очень сильны в ментальном плане, поэтому зачастую весьма вспыльчивы и импульсивны.

Наличие большого количества мягких согласных в имени в некоторой степени смягчит характер ребенка.

Самые лучшие имена для мальчиков: Федор, Яков, Никита, Семен, Потап, Петр, Онисим, Максим, Антон, Архип, Федот, Михаил, Николай.

Самые лучшие имена для девочек: Анна, Раиса, Инесса, Алина, Оксана, Полина, Фаина, Яна, Ева.

Эти имена должны звучать мягко, спокойно, непринужденно. Только в таком случае они идеально подойдут Львам, Стрельцам и Овнам, успех которых зачастую зависит от их собственного настроения.

Что касается редкости имени, то в случае со стихией Огня этот фактор особого значения не имеет, хотя девочкам это может пойти на пользу.

Знаки Зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Вода — это не спокойствие, как многие думают. Конечно, эти люди умеют приспосабливаться, но это не значит, что они пассивны и не готовы менять свою жизнь.

Если ваш ребенок родился под знаком Водной стихии, то ему лучше выбрать длинное и «твердое» имя с большим обилием твердых звуков.

Девочкам можно давать необычные имена, а мальчикам лучше подойдут привычные.

Самые лучшие имена для мальчиков: Сергей, Дмитрий, Владимир, Александр, Алексей, Евгений, Даниил.

Самые лучшие имена для девочек: Ярослава, Надежда, Маргарита, Людмила, Каролина, Клавдия, Виктория, Варвара, Валерия, Анжелика, Александра.

Твердое звучание имени делает его обладателя более собранным. Дети стихии Воды бывают ленивы, поэтому им особенно необходима собранность. Длинное имя повысит осторожность и здравомыслие.

Люди, рожденные под знаком Рыб, Скорпиона или Рака, являются крайне впечатлительными и ревнивыми.

Если назвать их мягкими короткими именами, могут ярче проявляться их пороки и слабости.

Знаки Зодиака стихии Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Воздух — это свобода во всем: в мыслях, словах и действиях. Эти люди ценят только независимость. В раннем возрасте они тоже показывают это рвение двигаться против течения.

Проблема людей стихии Воздуха — нехватка силы воли и психологической гибкости. Именно по этой причине им подойдут необычные, редкие и короткие имена с обилием твердых звуков.

Самые лучшие имена для мальчиков: Авдей, Артур, Борис, Богдан, Глеб, Яков, Юрий, Лев, Леонид, Ждан.

Самые лучшие имена для девочек: Ада, Алла, Анжела, Дарья, Дана, Нина, Алла, Зоя.

Необычность имени ребенка нужна для поддержания его уверенности в собственной оригинальности и уникальности. Мальчика можно назвать стандартным русским именем, но все равно кратким и твердым.

Знаки Зодиака стихии Земли: Телец, Дева, Козерог

Это дети спокойные, немного рассеянные, но обладающие огромным потенциалом. Они очень зависимы от воспитания и от окружения, а также от имени. Имя должно вселять в них уверенность.

Короткие или длинные имена — разницы нет. Главное, чтобы в них было поменьше мягких согласных.

Редкие имена лучше не выбирать, потому что Девам, Козерогам и Тельцам не нужно лишнее внимание.

Самые лучшие имена для мальчиков: Владимир, Денис, Даниил, Юрий, Валерий, Руслан, Сергей, Егор, Олег, Игорь, Илья.

Самые лучшие имена для девочек: Ирина, Любовь, Марина, Юлия, Дарья, Елена, Вера, Валерия, Галина, Евгения.

Эти имена подойдут знакам Земли наилучшим образом. Назвав ребенка так, вы обеспечите ему наилучшее будущее. Астрологи считают, что

дети, рожденные под покровительством данной стихии, больше других нуждаются в правильном имени.