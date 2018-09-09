От грустных фильмов толстеют

В результате было обнаружено, что зрители в первой группе съели на 28 процентов больше попкорна, чем во второй! Объясняется это тем, что человек впадает в состояние "эмоционального заедания", в котором хочет компенсировать чувство печали или стресса, и ест пищу с ярко выраженным вкусом: жирным, соленым или сладким. Это состояние также является причиной ожирения и коррелирует с психическими заболеваниями, такими как депрессия, пишет Mixnews.lv.