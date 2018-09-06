51-летняя Памела Андерсон решилась на процедуру ЭКО

Но сейчас она постоянно намекает на то, что уже перешла к осуществлению своего плана: решилась на ЭКО и начала лечение, сообщает Showdream.org.

Как призналась актриса, которая этим летом отпраздновала свой 51-ый день рождения, на то, чтобы снова стать матерью, ее воодушевили две женщины. Первая — Джанет Джексон, которая родила своего первенца — сына Эйссу — в 50 лет. Еще больше Андерсон впечатлила другая «взрослая» голливудская мамочка — Бригитта Нильсен, которая произвела на свет дочку Фриду в 54 года, передает Mixnews.lv.

Памела, которая заранее предусмотрела возможность родить еще одного ребенка в более позднем возрасте, заморозив, в свое время, свои яйцеклетки, глядя на этих двух дам, отбросила последние колебания.

Актриса, воспитавшая двух сыновей — 22-летнего Брэндона и 20-летнего Дилана, считает, что она вполне способна выносить малыша: Памела старается вести здоровый образ и активно занимается спортом и находится в прекрасной физической форме.

Однако тут есть небольшая проблема. Ее первый муж и отец ее сыновей — рокер Томми Ли заразил ее много лет назад гепатитом С. Андерсон долго лечилась, и ей удалось преодолеть недуг.