Восемь самых влиятельных модельеров в мире

1.Коко Шанель

Своенравная Габриэль выбросила женские корсеты, взяла псевдоним Коко и создала новую моду, о которой до ее появления никто и не мечтал. Легенда в мире моды умерла в возрасте 88 лет. Говорят, в одиночестве. Но зато в отеле Ritz, аккурат напротив собственного легендарного бутика, пишет Mixnews.lv.

2.Ив Сен-Лоран

Главный законодатель моды, выходец из Алжира с длинным именем. Дома маленького Лорана называли коротко: Ив Генри Донат Мэттью Сен Лоран. Петр Первый в мире моды. В смысле, Лоран тоже пробил «окно в Европу» только для себя и не ботфортами, а моделью вечернего платья. Дизайнер сорок лет жизни отдал собственному дому моды, но десять лет назад умер от рака мозга.

3.Джорджио Армани

Вот уж Армани точно прошел весь путь от подсобного рабочего в универмаге до создателя одного из самых влиятельных домов моды. Мужская элегантность — это к нему. Красота мужских аксессуаров — тоже. В отличие от двух других модельеров, вполне себе бодр и активен в свои 84 года с накопленным капиталом в 7,9 млр.долларов.

4.Валентино Гаравани

Тот самый Valentino, который как модельер на арене уже с 1962 года. Именно тогда состоялся дебютный фешн-показ Валентино Клименте Лодовико Джаравани. Кроме того, что Валентино был очевидно талантлив и трудолюбив, он был не менее наглым и пробивным. Поэтому часть созданных нарядов Валентино просто взял и отправил Жаклин Кеннеди — законодательнице моды. А она возьми, да и выйди в таком наряде замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. Сейчас модельеру 86 лет и он, вместе со своим бойфрендом Джанкарло Джамматти, активно занимается коллекционированием предметов искусства.

5.Джанни Версаче

Рок, любовь, мода и красота — это все про Версаче. Самый известный гей-модельер, который 11 лет прожил вместе с Антонио д’Амико, создал невероятное количество модных коллекций, завоевал весь мир и был застрелен без всяких причин и повода серийным убийцей.

6.Ральф Лорен

Когда в еврейскую кровь добавляется белорусcкая и вся эта смесь, в сочетании с амбициями, мечтами и жадностью оказывается в Нью-Йорке в бедной семье иммигрантов — пиши пропало! Но именно Ральф стал первым продавать забавные широкие галстуки, привлек под это дело инвесторов, выбился из грязи в князи, создав свой собственный, неповторимый, очень свободный стиль одежды. Сегодня отец троих детей и примерный семьянин к своим 78 годам стал не просто миллионером, как планировал в детстве, но миллиардером — состояние дизайнера оценивается в 7,1 млр.долларов.

7. Карл Лагерфельд

Мир моды немыслим без этого имени. Немецкий модельер, актер, фотограф, коллекционер книг (в его библиотеке 300 000 томов), владелец арт-галереи и человек, чей образ уже сам по себе стал брендом. В 1989 году его спутник жизни умер от СПИДа, с тех пор Карл живет относительно одиноко — домработница, шофер и повар — вот и весь штат в доме. В свои 84 года активно работает, отлично выглядит, молодится и говорит, что секс его больше не интересует.

8.Кристиан Диор