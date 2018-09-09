Диетологи назвали продукты, которые вреднее сахара

Однако диетологи предостерегают: есть продукты, которые могут нанести даже больший урон здоровью. Их лучше полностью исключить из своего рациона (или, по крайней мере, употреблять в очень небольших количествах), передает Mixnew.lv.

«Аспартам (как и другие сахарозаменители) не только тормозит процесс похудения, но и безжалостно ведет к набору веса — рассказывает диетолог Брук Альперт. — Ваш мозг не получает сигнала о том, что тяга к сладкому удовлетворена и что вы насытились, поэтому вы продолжаете есть — и съедаете больше, чем вы бы съели, если бы использовали обычный сахар. Плюс аспартам нарушает усвоение жиров в организме, а также препятствует естественной выработке гормонов лептина (отвечает за чувство сытости) и инсулина (контролирует уровень глюкозы в крови)».

Переработанное мясо

Мясо — полезный и питательный продукт, чего нельзя сказать о переработанном мясе. Включая сосиски, бекон и прочие колбасные изделия в свой рацион, вы рискуете заработать различные болезни, в том числе диабет и ожирение.

Причина в том, что в них содержится большое количество опасного для здоровья глутамата натрия — именно ему они обязаны приятным вкусом. Кроме того, диетологи советуют избегать любого дешевого мяса, особенно если вы не знаете точно, откуда оно взялось и в каких условиях производилось.

Гидрогенизированные растительные масла

Гидрогенизированные (то есть превращенные в твердый жир) рапсовое, соевое, сафлоровое, подсолнечное и кукурузное масла — одни из самых опасных продуктов на рынке, считают диетологи. Во-первых, в них очень много калорий, а во-вторых, они содержат большое количество трансжиров. Последние повышают в организме уровень так называемого «плохого холестерина» (ЛПНП) и снижают уровень «хорошего холестерина» (ЛПВП). Нашему организму очень сложно усваивать такие масла: в процессе пищеварения они расщепляются на токсичные вещества, и из-за них мы рискуем заработать сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет и проблемы с иммунитетом. Так что поспешите последовать примеру адептов ЗОЖ — они уже давно перешли на полезные масла — например, кокосовое.

Газировки

«Газированные напитки усиливают чувство голода, вызывают тягу к сладкому и в результате заставляют потреблять больше калорий, чем необходимо организму, — рассказывает Альперт. — Все это может привести к диабету, а высокофруктозный кукурузный сироп, содержащийся в газировке, — вызвать проблемы с переработкой жиров в печени и привести к печеночному стеатозу (неалкогольному ожирению печени)».

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