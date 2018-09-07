После 65 лет женщинам вредно худеть

Эрин ЛеБлан (Erin LeBlanc) и ее коллеги проанализировали данные 1323 пожилых женщин. Информацию начали собирать в 1986–1988 годах, когда участницам было от 65 лет до 81 года, а закончили — в 2006–2008 годах, пишет Health.mail.ru.

За два десятилетия ученые регулярно измеряли вес женщин, а также собирали сведения об их физической активности, работоспособности, самочувствии, питании, образе жизни, возрасте, причинах смерти и так далее.

На основании этих данных ученые построили математическую модель, которая продемонстрировала: каждые десять килограммов веса, потерянных за 20 лет, связаны с повышением риска смерти в ближайшие годы на 23%, а риска перелома шейки бедра — на 52%. Так, у женщин, которые за два десятилетия похудели на девять килограммов и больше, риск умереть в следующие пять лет был на 74% выше. Вероятность сломать шейку бедра увеличилась втрое, а риск получить инвалидность стал почти в четыре раза выше, чем у тех, кто оставался в прежнем весе.

Риск преждевременной смерти сохранился и у тех, кто похудел за 20 лет совсем немного (меньше, чем на девять килограммов). Однако этом случае вероятность сломать шейку бедра или стать инвалидом не возрастает.

При этом у тех участниц, которые в течение 20 лет то умеренно набирали вес, то худели, риск негативных последствий для здоровья не вырос. Исключением стали лишь женщины, у которых амплитуда колебаний веса была слишком большой — это отрицательно отразилось на их физическом состоянии.