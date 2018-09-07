Детям при простуде можно и нужно пить молоко

Удивительно, как много родителей верит в то, что если ребенку с простудой дать молоко, то его состояние ухудшится. Даже некоторые врачи советуют родителям не давать больным детям молока, поскольку оно, якобы, увеличивает производство слизи, из-за которой симптомы кашля или инфекции легких ухудшаются. Однако исследователи доказали, что этот миф не соответствует действительности, и простуженные дети должны получать молоко. В этом напитке содержится кальций, который очень важен для здоровья их костей, пишет Medikforum.ru.

По мнению ученых, данный миф возник еще в 1204 году с подачи еврейского духовного лидера Моисея Маймонида, и с тех пор веками передавался из поколения в поколение, не основываясь ни на каких научных фактах. О вреде молока при простуде писал даже Бенджамин Спок. К примеру, людям казалось, что молоко заставляет организм производить больше слизи из-за того, как оно смешивается со слюной и становится более вязким во рту. Эксперты подчеркивают, что родители не должны лишать простуженных детей молока, являющегося отличным источником энергии, витаминов и минералов.