Моющие средства и антипригарное покрытие: неожиданные причины набора веса

Конкретно с лишними килограммами исследователи связывают химикаты, представляющие собой полифторалкильные соединения. Данные вещества обладают способностью проникать в тело человека и скапливаться в его тканях в течение длительного времени. Под действием этих химических субстанций могут возникать разные метаболические нарушения, провоцирующие замедление обмена веществ, более активный рост жировой ткани, а также болезни щитовидной железы, констатировали авторы работы, пишет Medikforum.ru.

Прежде чем сделать данное заключение, специалисты в течение 15 лет наблюдали за 950 добровольцами, у которых имелись проблемы с повышенным сахаром и лишним весом. Испытуемые были поделены на группы: часть их придерживалась диеты, часть активно тренировалась, часть вела обычное существование без диеты и спорта.