Восемь вещей, которые так и просятся на свалку, а вы все храните их в шкафу

1. Подарки близких, которые вам не нравятся

Как бы сильно вы ни любили мать, подругу, бабушку или свекровь, вы не обязаны любить все, что они вам подарили. Если преподнесенный от чистого сердца шарф делает цвет вашего лица болезненным, а подаренное на день рождения платье больше похоже на униформу девушки легкого поведения, не нужно их носить и портить себе настроение и имидж, пишет Adme.ru.

Главное — с улыбкой принять подарок, а что вы будете делать с ним дальше — совсем другая история, которая никак не характеризует ваше отношение к дарителю. Вы можете с чистой совестью продать, отдать на благотворительность или даже выбросить неподходящую вещь.

2. Очень торжественные наряды

Покупая праздничные, яркие платья, юбки или костюмы, нужно отдавать себе отчет в том, что эту вещь вы вряд ли наденете еще раз. Поэтому, если вы не готовы купить вещь на один вечер, подумайте о том, чтобы взять что-нибудь подходящее в аренду или подобрать наряд попроще, который можно будет использовать неоднократно.

А те праздничные платья с ярким дизайном, оборками и стразами, которые однажды уже сделали вас звездой вечеринки, имеет смысл выставить на продажу на сайтах, где люди покупают подержанные вещи, или просто выбросить — особенно если вещь пострадала в танце или от шального бокала вина.

3. Белое нижнее белье

Белое нижнее белье — парадоксальная вещь. С одной стороны, трусы и лифчики белого цвета есть у каждой первой женщины, с другой — это абсолютно бессмысленный предмет гардероба. Почему? Тому есть несколько причин.

Белые вещи быстро теряют свежий вид и приобретают серый или желтый оттенок. Кроме того, белые трусы и лифчики очень заметны под любой светлой и темной одеждой. Если вы не хотите демонстрировать миру все, что находится у вас под платьем, выбирайте телесное и бежевое нижнее белье, оттенок которого примерно совпадает с цветом вашей кожи.

4. Испорченная недавняя покупка

Не спорим: больно прощаться с вещами, которые только что появились у вас в гардеробе. Но жизнь порой преподносит сюрпризы в виде только что окрашенных лавочек в парке, торчащих гвоздей, неустойчивых чашек с кофе и шкодливых детей. Если вещь невозможно восстановить, лучшим выходом будет смириться, выбросить обновку и впредь быть внимательнее.

5. Одежда, не вызывающая приятных эмоций

Специалист по маркетингу Аластер Томбс (Alastair Tombs) из бизнес-школы Квинслендского университета уверяет, что связанные с одеждой негативные эмоции могут пробуждать в нас неприятные ощущения, когда мы снова ее надеваем.