«Когда мы с мужем только поженились, оба вели, как теперь модно говорить, здоровый образ жизни. Мы бегали по утрам, по выходным старались зимой ходить на лыжах, летом вместе катались на велосипедах и т.п.

Потом родились дети, за заботами о них мы утратили былой задор. Теперь наши вылазки на свежий воздух совмещались с прогулками сыновей. И то это были в основном мои прогулки. Муж много работал, чтобы прокормить семью.

Курение у нас никогда не приветствовалась, гостей просили выходить на балкон. Когда они хотели курить. Выпивали только по большим праздникам в кругу родственников. Я никогда не видела своего мужа сильно пьяным. И очень радовалась этому.

Однажды, когда на работе у мужа была особенно нервная обстановка, он принес к ужину пиво. Я поддержала его. Удалось немного снять стресс. Через некоторое время ситуация повторилась, в доме снова появилось пиво.

Теперь наши дети выросли, а муж уже не представляет ужин без бутылочки пива. Пьяным он не становится, конечно, но начинает нервничать, если дома не оказывается этого напитка. Раньше он сам заботился об этом, покупал пиво сразу на неделю, теперь считает, что я должна сама не забывать.

Честно говоря, я немного волнуюсь, а не считается ли это уже алкоголизмом? Среди наших родственников есть один сильно пьющий, это ужасное зрелище. Вечно небритый, грязный, запах постоянный. Кстати, пивной «аромат» мне тоже очень не нравится. Мне бы не хотелось, чтобы муж стал похожим на нашего родственника.