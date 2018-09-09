Простейший сливовый пирог с сахарной посыпкой

Муку, нарезанное масло, соль и сахар нужно смешать до состояния крошки, а потом добавить крупное яйцо и быстро размешать. Готовое тесто положить охлаждаться в холодильник на 30-60 минут. Если яйцо заменить желтком, тесто будет более нежным и рассыпчатым. Такое тесто нельзя долго месить – масло растает, пропитает муку, и тарт будет жесткими. Масло должно таять уже в духовке, при выпечке, пишет Segodnya.ua.