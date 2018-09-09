Простейший сливовый пирог с сахарной посыпкой

Пряности и добавки для пирога можно выбирать на свой вкус. Здесь уместны и корица, и имбирь, и мед, и лимоны и алкоголь по вкусу, которым можно сбрызнуть сливы – например, амаретто или красное вино, отличный выбор – сладкий херес.
Сливовый тарт
Для теста:
250 г муки
щепотка соли
125 г холодного масла
50 г сахара
1 крупное яйцо
Для начинки:
12-14 слив
1 ст.л. кукурузного крахмала или молотого миндаля
2 ст.л. сахара
медовый тархун
немного красного вина или хереса
Рецепт приготовления:
Муку, нарезанное масло, соль и сахар нужно смешать до состояния крошки, а потом добавить крупное яйцо и быстро размешать. Готовое тесто положить охлаждаться в холодильник на 30-60 минут. Если яйцо заменить желтком, тесто будет более нежным и рассыпчатым. Такое тесто нельзя долго месить – масло растает, пропитает муку, и тарт будет жесткими. Масло должно таять уже в духовке, при выпечке, пишет Segodnya.ua.
Выложить тесто в круглую форму и сделать пальцами бортики.
Сливы "Венгерка" порезать четвертинками и выложить на основу из теста, присыпанную миндалем или крахмалом.
Растереть в ступке сахар с медовым тархуном, посыпать начинку. Сверху слегка полить красным вином или хересом.
Выпекать пирог при 200 С около 25 минут. Перед подачей остудить.