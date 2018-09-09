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Простейший сливовый пирог с сахарной посыпкой

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Сливовый пирог, снимок иллюстративный

ФОТО: Barbara Neveu / PantherMedia / Barbara Neveu

Пряности и добавки для пирога можно выбирать на свой вкус. Здесь уместны и корица, и имбирь, и мед, и лимоны и алкоголь по вкусу, которым можно сбрызнуть сливы – например, амаретто или красное вино, отличный выбор – сладкий херес.

Сливовый тарт

Для теста:

    250 г муки

    щепотка соли

    125 г холодного масла

    50 г сахара

    1 крупное яйцо

Для начинки:

    12-14 слив

    1 ст.л. кукурузного крахмала или молотого миндаля

    2 ст.л. сахара

    медовый тархун

    немного красного вина или хереса

Рецепт приготовления:

Муку, нарезанное масло, соль и сахар нужно смешать до состояния крошки, а потом добавить крупное яйцо и быстро размешать. Готовое тесто положить охлаждаться в холодильник на 30-60 минут. Если яйцо заменить желтком, тесто будет более нежным и рассыпчатым. Такое тесто нельзя долго месить – масло растает, пропитает муку, и тарт будет жесткими. Масло должно таять уже в духовке, при выпечке, пишет Segodnya.ua.

Выложить тесто в круглую форму и сделать пальцами бортики.

Сливы "Венгерка" порезать четвертинками и выложить на основу из теста, присыпанную миндалем или крахмалом.

Растереть в ступке сахар с медовым тархуном, посыпать начинку. Сверху слегка полить красным вином или хересом.

Выпекать пирог при 200 С около 25 минут. Перед подачей остудить.

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