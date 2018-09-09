Визажисты рассказали о десяти ошибках в макияже, которые делают женщину значительно старше

AdMe.ru собрал самые распространенные ошибки в макияже, которые прибавят вам лишние годы.

1. Матовый тональный крем и рассыпчатая пудра

Лучший способ создать на лице безжизненную маску — использовать матовый тон. Такое средство сушит кожу и подчеркивает каждую морщину. Чтобы выглядеть моложе, используйте легкие текстуры и увлажняющие средства натуральных оттенков.

Если вы пользуетесь рассыпчатой пудрой, придерживайтесь правила «не переборщи». Пудра призвана устранить жирный блеск и выровнять тон. Нанесенная толстым слоем, она, наоборот, подчеркнет изъяны.

2. Светлые перламутровые тени на верхнем веке

Светлые сверкающие тени визуально увеличивают, поэтому многие используют их, чтобы сделать взгляд распахнутым. Но не спешите прибегать к перламутру, если кожа ваших век не идеально ровная. Мелкие сверкающие частички в составе средства подчеркнут каждую морщинку и складку, привлекая к ним внимание.Также будьте осторожны с водостойкими тенями. Уже через час после нанесения такой макияж скатывается, подчеркивая неровности века.

А вот тени естественного матового оттенка, напротив, скрывают мелкие недостатки и выравнивают цвет века.

3. Неправильное использование консилера

Визажисты не рекомендуют использовать консилер в качестве основного тонального средства, так как это превратит лицо в однотонную маску. Правильный подбор оттенка также играет огромную роль. Слишком темный консилер увеличит круги под глазами, а светлый привлечет внимание к морщинам, вместо того чтобы скрыть их.

Не забудьте перед использованием консилера увлажнить кожу вокруг глаз. В противном случае средство забьется в мелкие морщинки и выделит их.

4. Темная подводка по нижнему веку

Хотите, чтобы морщинки, мешки и круги под глазами стали заметнее? Тогда темная подводка для вас. В противном случае стоит забыть об ее использовании на нижнем веке. Помимо этого, четкий темный контур по нижнему веку визуально сузит глаза.

Известный голливудский визажист Кевин Окоин, работавший с такими звездами, как Лайза Минелли, Тина Тернер, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста, предлагал использовать на нижних веках более светлые тени или карандаш. В сочетании с подводкой и подкрученными ресницами на верхнем веке это создает эффект своеобразной подтяжки.

5. Опущенные или прямые стрелки

Устремленные вниз или прямые стрелки подчеркивают асимметрию лица и придают ему унылое выражение. Чтобы создать удачный образ, направьте линию по внешнему уголку верхнего века. Это создаст соблазнительный эффект кошачьего глаза.

6. Тушь на нижних ресницах

Не стоит пренебрегать тушью. Это по молодости нам было достаточно выделить губы и провести румянами по щекам. С возрастом блеклые кончики ресниц превращают красавицу в серую мышку. Правильно подобранная тушь придаст объем ресницам и шарм — их обладательнице.