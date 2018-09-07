Девять причин, почему мужчины не позволяют себе эмоционально привязываться к женщине

Если ты пытаешься понять, почему мужчина эмоционально закрыт от тебя, вот несколько вероятных причин:
1. Он бабник
Он решил эмоционально не привязываться к тебе, потому что не планирует ничего серьезного. Возможно он просто использует тебя, чтобы повысить свою самооценку или просто повеселиться, пишет Soulpost.ru.
Если он морочит тебе голову, часто пропадает, а потом появляется как ни в чем ни бывало, вероятно он просто бабник.
2. Он трудоголик
Для некоторых мужчин карьера — это их все. У них нет ни времени, ни терпения на личные отношения.
3. Он перфекционист
Какой бы хорошей ты ни была, для перфекциониста этого будет мало. Он всегда найдет, к чему придраться. Он будет пытаться изменить тебя, потому что ты не соответствуешь его идеалам. Но он все равно не будет с тобой, потому что всегда будет считать тебя не достаточно хорошей.
4. Он слишком независимый или зависимый
Некоторые мужчины слишком зависят от мнения других, например от мнения матери о его девушке. С другой стороны, слишком независимые боятся показаться слабыми и открыться кому-то, чтобы не стать зависимым.
5. У него были неудачные отношения
Возможно он не хочет эмоционально привязываться к тебе, потому что у него был серьезных плохой опыт в прошлых отношениях. Может теперь он не верит в любовь или не доверяет женщинам.
6. У него было сложное детство
Мы все — продукт нашего прошлого, в том числе и детства. Если у него было трудное детство, в котором не было любящих родителей, в котором его били, обижали, он будет эмоционально абстрагироваться от всех. И во взрослой жизни ему может быть сложно открыться другим.
7. У него финансовая нестабильность
Большинство мужчин уверены, что должны быть в состоянии обеспечить свою женщину — до той степени, что не готовы к серьезным отношениям, пока не чувствуют себя финансово стабильно.
8. Семейные вопросы
Возможно мнение его семьи для него слишком важно в выборе спутницы жизни.
9. У него комплексы
Может ты слишком красивая или слишком успешная. И может он считает себя не достойным тебя. Его комплексы мешают ему открыться в отношениях с тобой.