Врач рассказал, почему на самом деле дети часто болеют в путешествиях

Известный в Сети педиатр Федор Катасонов обратил внимание в своем Telegram-канале на новое исследование финских и британских ученых. Оно показало, что самое высокое скопление вирусов в аэропортах содержится на поверхности пластиковых ящиков, в которые пассажиры кладут свои вещи, чтобы пройти таможенный контроль, пишет Deti.mail.ru.

Ученые взяли пробы с различных поверхностей в аэропорте Хельсинки-Вантаа, в том числе с поручней эскалаторов, терминалов регистрации с экранами тач-скрин и даже туалетов. 10% мазков содержали как минимум один из вирусов, вызывающих ОРВИ, а ведь множество инфекций передается как раз через руки.

Многие родители связывают акклиматизацию с частыми случаями инфекционных заболеваний детей на отдыхе. Педиатр заверил, что это не более чем миф.

«По моим личным наблюдениям, дети переносят перемену климата куда проще, чем взрослые, и легко адаптируются», - пишет Федор Катасонов.

Почему же дети чаще болеют в путешествиях? Федор Катасонов назвал несколько факторов. Главная причина - интенсивный контакт с инфекцией в аэропортах, на вокзалах, в поездах и самолетах. «Мало того, что вирусов там очень много, они, помимо прочего, незнакомые, потому что прибыли туда со всего мира. От чужеродных микробов организм защищен хуже, чем от тех, которые циркулируют в родной популяции», - подчеркнул врач.

Стресс, связанный с переездом, также подавляет иммунитет и является главным звеном между психикой и болезнями. Стресс при переезде возникает не у всех, но некоторые дети плохо переносят изменение режима.

Сухой воздух в самолетах приводит к обезвоживанию и снижению местной защиты слизистых.

Большая разница в часовых поясах приводит к сбою биологических ритмов, и это может негативно отразиться на иммунитете. Правда, этот фактор касается только дальних перелетов.

В путешествии помимо прямого контакта с инфекциями на наш организм могут воздействовать еще несколько факторов, ослабляющих иммунитет. Именно они, а не акклиматизация, являются основной причиной болезней в отпуске, заверил педиатр.

Также Катасонов поделился простыми способами снизить риск заболеть в путешествии.

Меньше времени проводить в рассадниках инфекций, вроде аэропортов и вокзалов. Трогать там как можно меньше предметов (особенно ручек, поручней, лотков, кнопок), пользоваться санитайзером (антисептиком для рук). Помнить, что средства вроде оксолиновой мази или виферона в нос не работают.

Ограничивать время на солнце, использовать одежду с длинным рукавом, шляпу или панаму, постоянно обильно мазать ребенка солнцезащитным кремом.

Стараться максимально сохранить распорядок жизни ребенка в путешествии. Самим поменьше переживать – дети чувствуют ваше состояние и заражаются им.

Постоянно пить воду в полете. Избегать кофе, алкоголя и кока-колы, потому что они усугубляют обезвоживание.

Брать на борт необходимые средства, вроде сальбутамола для астматиков. Включать вентиляторы над сиденьями.