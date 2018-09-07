Лена Ленина предлагает учить в школе девочек и мальчиков раздельно, причем одних с 6 лет, а других - с 10

Мальчики существенно инфантильнее и гораздо позднее, чем девочки, формируются интеллектуально, психологически и социально, поэтому писательница предлагает ввести практикуемое в некоторых развитых странах раздельное обучение мальчиков и девочек. Но не для того, чтобы предотвратить раннее развитие сексуальности между разнополыми детьми, а с целью обучать их в силу психологической разницы по адаптированным программам:

девочек можно инициировать к школе с 6 лет, а мальчикам нет смысла начинать учиться раньше 10-летнего возраста.

Тогда к концу школьной программы и мальчики, и девочки придут психологически равного ментального возраста, пишет Rus.tvnet.lv.

Лена Ленина: «Мой сын, который пошел первый раз в первый класс, как это принято во французской школе, в 5-летнем возрасте, очень нескоро понял, что школа - это место, где нужно получать знания, и относился к учебному заведению как к детскому саду, в котором можно играть и развлекаться. Поэтому он сначала запустил целый ряд предметов. Если бы он пошел в школу в более сознательном возрасте, то не упустил бы массу полезных знаний, которые ему пришлось впоследствии судорожно наверстывать.

Я убеждена, что в силу различий в развитии между мальчиками и девочками их нужно обучать по разным программам.

Мальчики взрослеют на несколько лет позже, чем девочки".

Вряд ли позиция писательницы будет услышана в силу того, что в России принято равноправие между полами, но для психологов не секрет, что

к окончанию школы мальчики и девочки являют собой разный уровень психологической и интеллектуальной зрелости.

Лена Ленина: "Мальчики взрослеют существенно позже, чем девочки, поэтому пусть сидят в детском саду до 10 лет.

А чтобы они не только играли, пока не учатся, - пусть развивают физическую культуру и тренируют мышцы, пока интеллект набирается сил.