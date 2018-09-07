Экспресс-маски для лица: пять эффективных масок, чтобы выглядеть сногсшибательно

Экспресс маска с медом и бананом. Разомни банан средних размеров и смешай со столовой ложкой меда. Хорошо перемешай консистенцию. Маску наложи на очищенное лицо на 15 минут. После истечения времени сними ватным тампоном, смоченным в теплой воде. Такая маска мгновенно поможет улучшить твой цвет лица, пишет Lady.tochka.net.

Маска с сырым картофелем. Чтобы подтянуть кожу лица и слегка отбелить ее, рекомендуем воспользоваться сырым картофелем. Для этого натри на терке картофелину и отожми. Картофельный "сок" положи на лицо. Выдерживай маску 15 минут. После маски сполосни кожу лица прохладной водой. Эта же маска избавит от темных кругов и отеков под глазами.

Маска с овсяными хлопьями. От сухости и шелушения используй маску с овсяными хлопьями. В миске размешай 1 ст. ложку овсяных хлопьев c 1 сырым яичным желтком, и с 1 ст. ложкой оливкового масла. Наложи смесь на лицо, аккуратно помассируй его около 1 минуты, и спустя 15 минут смой теплой водой. Такая маска сделает твое лицо свежее, придаст матовость и избавит от черных точек.

Маска с шоколадом. Чтобы вернуть к жизни увядшую кожу лица и максимально увлажнить ее предлагаем тебе шоколадную маску. Для этого тебе придется растопить 2 ст. ложки шоколада и смешать с чайной ложкой оливкового масла. Рекомендуем маску наносить уже в охлажденном состоянии.