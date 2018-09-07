Простуда при беременности: чем лечить простуду на всех сроках

Многие средства, которым можно вылечить простуду в обычном состоянии, противопоказаны беременным. Особо опасным считается аспирин – он вызывает пороки развития плода. Потому лекарственные препараты на основе аспирина будущей маме принимать категорически нельзя. Также простуда во время беременности не лечится перегревом: нельзя парить ноги, принимать горячую ванну, кутаться в одеяло. Это может иметь самые негативные последствия для мамы и малыша. В случае простуды не занимайся самолечением и обязательно проконсультируйся с лечащим врачом.

Простуда на ранних сроках беременности наиболее нежелательна

Самой опасной для плода считается простуда на ранних сроках беременности. А потому старайся особенно поберечься в этот период, не переохлаждаться, не пить и не есть холодное, не сидеть на сквозняках, избегать скопления людей и т.д. Но если тебя все-таки настигла простуда при беременности на ранних ее сроках, подойди к ее лечению максимально ответственно. Простуда мамы в этот период чревата различными осложнениями и патологиями органов, формирующегося ребенка.

С обычной простудой можно спутать ОРВИ при беременности, ведь симптомы у них достаточно похожи: повышение температуры, кашель, насморк, сыпь, увеличение лимфоузлов. Среди вирусных инфекций особую опасность несет грипп, краснуха, бронхит и пневмония, т.к. их лечение потребует от женщины прием сильнодействующих средств, далеко не безопасных для плода.

Чем лечить простуду на ранних сроках беременности? В первом триместре лечение многими лекарствами имеет противопоказания, включая традиционные аспирин, галазолин, нафтизин и т.д. Скорее всего, лечить простуду, насморк и кашель тебе придется с помощью следующих средств:

ингаляции,

промывание носа физраствором,

увлажнение воздуха,

обильное питье травяных чаев с медом, молоком и отварами из сухофруктов,

постельный режим.

Простуда при беременности: 2 триместр

По сравнению с начальным периодом, простуда при беременности на втором триместре представляет для мамы и малыша уже немного меньшую опасность. К этому времени плод уже сформирован и защищен плацентой. Тем не менее, перенесенная на этих сроках простуда может вызвать нарушения функций плаценты, что может стать причиной гипоксии плода, задержки развития, вызвать выкидыш или привести к преждевременным родам.

Как и в первом триместре, лечение простуды при беременности во 2-м триместре требует своевременности и щадящего режима. И поскольку беременным женщинам противопоказана основная масса лекарств от простуды и гриппа, лечение снова-таки сводится к постельному режиму, обильному питью, полосканию горла травяными настоями и содой, промыванию носа солевым раствором, а также чаям с медом, липой и малиной.

Простуда при беременности: 3 триместр

Если болезнь настигла будущую маму на поздних сроках беременности, это тоже неприятно, но не так страшно, как в начале периода вынашивания ребенка. Простуда при беременности в 3-м триместре представляет гораздо меньшую опасность для малыша, чем в первых двух, поскольку все органы малыша уже полностью сформированы. Тем не менее, среди осложнений остаются гипоксия плода, фетоплацентарная недостаточность и даже преждевременные роды, что может привести к проявлениям слабости, бледности, нарушению дыхания у младенца.