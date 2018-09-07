Что нравится мужчинам: естественная красота или макияж?

Споры о том, нравятся мужчинам девушки с макияжем или без - ведутся уже не первый десяток лет. Многие опросы и исследования дали вывод, что мужчины предпочитают естественную красоту. Конечно, ходить с прыщами и с черными кругами под глазами тоже не комильфо. Но как в таком случае быть?

Эксперты рекомендуют найти золотую середину. Именно это правило должно быть главным в создании макияжа. Визажисты рекомендуют использовать косметику только в минимальных количествах и только натуральных оттенков, чтобы любимый человек не мог понять, накрашена ты или нет, пишет Lady.tochka.net.

Запомни главные правила: мужчина обращает внимание на качество кожи, глаза и губы. Поэтому в первую очередь позаботься о коже: никакие тональные средства и корректор не помогут тебе скрыть прыщи и сыпь. Даже если твоя кожа идеальная, воспользуйся ВВ или СС-кремом - такие средства помогут тебе выровнять тон кожи и скроют мелкие недостатки. А светлый консилер скроет воспаления и синие круги под глазами.

Потом мужчины обращают внимание на глаза - никаких накладных ресниц и наращиваний. Только натуральные ресницы, подчеркнутые черной тушью. Легкая стрелка черным лайнером или карандашом помогут тебе получить красивый контур глаз, только не переборщи.