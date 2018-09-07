Морковное варенье с лимоном: приготовь загадочный десерт

А потому советуем тебе сначала предложить гостям морковное варенье с лимоном, а затем попросить их угадать, что же это за десерт. Варианты ответов, скорее всего, будут кружиться вокруг цитрусовых – апельсина, лимона, даже мандарина. И это недалеко от истины, ведь в нем так явно угадывается характерный вкус и запах. Но вот узнать в этом варенье морковь вряд ли кому-то удастся.
Тем не менее, морковное варенье с добавлением лимона или даже апельсина – прекрасный десерт, способный поднять настроение и своим ярким цветом, и приятным ароматом, и необычным вкусом, пишет Lady.tochka.net.
Кстати, морковное варенье – десерт внесезонный, ведь и морковка, и цитрусы доступны круглый год.
Морковное варенье с лимоном – ингредиенты:
1 кг моркови,
1 кг лимонов,
2 кг сахара,
10 г ванильного сахара.
Морковное варенье – рецепт:
Для морковного варенья с лимоном желательно выбирать сочные лимоны с тонкой корочкой, тогда твой десерт не будет иметь горчинку. Если же у лимонов толстая корка, тогда сними с них цедру, очисти от белого слоя и косточек, оставляя только сам плод.
Морковь почисти, крупно порежь и пропусти через мясорубку вместе с лимонами и цедрой.
Засыпь морковку с лимонами сахаром, перемешай и поставь на огонь.
Готовь морковное варенье с лимоном на среднем огне в течение 40 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело.
В конце добавь в морковное варенье ванильный сахар и провари еще 5 минут.
Разложи горячее морковное варенье с лимоном по подготовленным стерилизованным банкам и закатай.
Переверни банки вверх дном, укутай одеялом и оставь до полного остывания.
Храни варенье из моркови и лимона в прохладном темном месте.
Приятного аппетита!