Морковное варенье с лимоном: приготовь загадочный десерт

А потому советуем тебе сначала предложить гостям морковное варенье с лимоном, а затем попросить их угадать, что же это за десерт. Варианты ответов, скорее всего, будут кружиться вокруг цитрусовых – апельсина, лимона, даже мандарина. И это недалеко от истины, ведь в нем так явно угадывается характерный вкус и запах. Но вот узнать в этом варенье морковь вряд ли кому-то удастся.