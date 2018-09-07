Пт, 7.09.2018
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  • Институт цвета Pantone назвал один из главных оттенков осени

Институт цвета Pantone назвал один из главных оттенков осени

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Фото иллюстративное

ФОТО: Alena Dvorakova / PantherMedia / Alena Dvorakova

Института цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки грядущей осени. И основным из них стал цвет с оригинальным названием "оливка к мартини".

Вооружившись этим знанием, теперь можно смело отправляться на шопинг, в поисках оливковых свитеров и пальто цвета хаки.

Тем более, что эти оттенки как ни один другой впишутся в теплую осеннюю гамму, пишет Segodnya.ua.

Сочетать их можно бордовым, фиолетовым, вишневым или голубым. А также классическим серым, бежевым и белым.

Напомним, тем временем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.

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