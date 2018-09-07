Институт цвета Pantone назвал один из главных оттенков осени

Вооружившись этим знанием, теперь можно смело отправляться на шопинг, в поисках оливковых свитеров и пальто цвета хаки.

Тем более, что эти оттенки как ни один другой впишутся в теплую осеннюю гамму, пишет Segodnya.ua.

Сочетать их можно бордовым, фиолетовым, вишневым или голубым. А также классическим серым, бежевым и белым.