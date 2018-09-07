Естественная красота: модель с усиками в рекламе помады вызвала резонанс в Сети

Крупнейший американский производитель косметики MAC решил не отставать от этой тенденции, чем привлёк внимание тысяч пользователей Сети, пишет Fabiosa.ru.

В Instagram-аккаунте бренда появился снимок, где на губах модели крупным планом демонстрировался новый оттенок карандаша для губ. Однако подписчиков заинтересовала вовсе не новинка.

Многие обратили внимание на тёмные волоски над верхней губой девушки, которые бренд решил не ретушировать.