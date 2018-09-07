Естественная красота: модель с усиками в рекламе помады вызвала резонанс в Сети

Естественная красота и натуральность стремительно завоевывает мир моды. На подиумах и страницах глянцевых журналов все чаще появляются модели plus-size, а известные бренды отказываются от ретуши фото девушек.
Крупнейший американский производитель косметики MAC решил не отставать от этой тенденции, чем привлёк внимание тысяч пользователей Сети, пишет Fabiosa.ru.
В Instagram-аккаунте бренда появился снимок, где на губах модели крупным планом демонстрировался новый оттенок карандаша для губ. Однако подписчиков заинтересовала вовсе не новинка.
Многие обратили внимание на тёмные волоски над верхней губой девушки, которые бренд решил не ретушировать.
Но, если одни посчитали, что компания в очередной раз доказала, что красота — это не всегда совершенство, других такой маркетинговый ход, мягко говоря, смутил.