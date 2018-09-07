Была бабушка — стала девушка: волшебник-визажист из Баку стирает годы с лица пожилых женщин

Каждая женщина хочет чувствовать себя красивой и желанной вне зависимости от возраста. Визажист из Баку по имени Ангар Агакашиев помогает им в этом. С помощью кисточек, спонжей и косметики этот волшебник может превратить старушку в молодую даму. Не верите? Тогда посмотрите перевоплощения, которые он создает, ниже.