Пт, 7.09.2018
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  • Была бабушка — стала девушка: волшебник-визажист из Баку стирает годы с лица пожилых женщин

Была бабушка — стала девушка: волшебник-визажист из Баку стирает годы с лица пожилых женщин

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ФОТО: Instagram

Каждая женщина хочет чувствовать себя красивой и желанной вне зависимости от возраста. Визажист из Баку по имени Ангар Агакашиев помогает им в этом. С помощью кисточек, спонжей и косметики этот волшебник может превратить старушку в молодую даму. Не верите? Тогда посмотрите перевоплощения, которые он создает, ниже.

В макияже хоть и возрастная, но счастливая и симпатичная! Только взгляните на реакцию женщин. Они все улыбаются и кокетничают, пишет Fabiosa.ru.

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