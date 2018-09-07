Письмо читательницы: не хочу ребенка, потому что боюсь, что муж его будет любить больше меня

«Мне скоро 36. Я уже начала избегать разговоров со своими замужними подругами. И вот почему. В последнее время, с чего бы ни начиналось наше общение, заканчивается обязательно неизменным вопросом о том, когда я соберусь рожать.

А кто сказал, что я вообще собираюсь это делать? Да мне плевать на то мнение, что счастливая семья – это обязательно папа, мама и дети. Я сама еще ребенок и хочу долго им оставаться. Я просто не хочу иметь детей. Вот накипело – решила высказаться тут.

У меня прекрасный муж. Он уже отчаялся иметь сына, о котором просто мечтает. А я не хочу, чтобы его любовь перешла от меня к другому человеку. Мне комфортно без детей, меня все устраивает.

Дело в том, что роды для меня значат еще и потерю работы. Я долго шла к тому, чтобы получить свою престижную должность и знаю, что стоит только сделать паузу, как я лишусь ее в мгновение ока. Я состоялась в профессии, испытываю кайф на работе, мне плохо, как подумаю, что останусь без нее и променяю любимое дело на пеленки и горшки.

Я смотрю на своих подруг и их детей и нисколько им не завидую. У них куча проблем, болячек детей, мучения с устройством в детские сады, родительские собрания в школах и т.п. Эти постоянные разговоры о своих отпрысках…

Про себя мамашки совсем начинают забывать, не следят за собой и превращаются в домоседок и клуш с борщами и кашами и вечной несбывшейся мечтой о море. Некоторых из них бросили мужья, и никакие дети не стали этому помехой.