Все не так уж плохо: женщины, которым изменил партнер, в конечном счете выигрывают!

Обнаружить, что партнер вам изменяет, всегда невероятно больно. Но ученые утверждают, что женщины, столкнувшиеся с предательством, впоследствии получают большие преимущества в жизни.
Психологи исследовали последствия развода вследствие измены, пытаясь выяснить, кто извлекает выгоду в подобной ситуации. Опрос, в котором приняли участие 5 705 человек из 96 стран, показал интересные результаты, пишет Fabiosa.ru.
Оказалось, что женщины, которые расстались с неверным партнером, в конечном итоге выигрывают "по жизни", поскольку учатся выбирать лучших партнеров в будущем.
И настоящими неудачниками становятся сам изменщик и "другая женщина", поскольку она получает партнера, который склонен к неверности.
В исследовании сообщается, что женщины, пережившие измену, развивали более высокий эмоциональный интеллект в течение 6-12 последующих месяцев. А также становились гораздо более уверенными в себе!
Вот что рассказал д-р Крэйг Моррис, один из авторов исследования: «Женщина, которая "отдает" своего мужчину разлучнице, переживает период печали и предательства, но выходит из этой ситуации с более высоким эмоциональным интеллектом, который позволяет ей впоследствии выбрать более подходящего партнера. Следовательно, в долгосрочной перспективе она побеждает!»
Таким образом, хотя измена причиняет сильную эмоциональную и физическую боль, она может быть полезной для саморазвития женщины. Кроме того, следующий партнер, скорее всего, будет относиться к ней намного лучше!
И если вам этого недостаточно, то вот еще один интересный факт: согласно результатам этого исследования, отношения разлучницы с вашим бывшим партнером, скорее всего, не продлятся долго. Недаром говорят, что "на чужом несчастье своего счастья не построишь!".