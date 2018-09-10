Все не так уж плохо: женщины, которым изменил партнер, в конечном счете выигрывают!

Психологи исследовали последствия развода вследствие измены, пытаясь выяснить, кто извлекает выгоду в подобной ситуации. Опрос, в котором приняли участие 5 705 человек из 96 стран, показал интересные результаты, пишет Fabiosa.ru.

Оказалось, что женщины, которые расстались с неверным партнером, в конечном итоге выигрывают "по жизни", поскольку учатся выбирать лучших партнеров в будущем.

И настоящими неудачниками становятся сам изменщик и "другая женщина", поскольку она получает партнера, который склонен к неверности.

В исследовании сообщается, что женщины, пережившие измену, развивали более высокий эмоциональный интеллект в течение 6-12 последующих месяцев. А также становились гораздо более уверенными в себе!

Вот что рассказал д-р Крэйг Моррис, один из авторов исследования: «Женщина, которая "отдает" своего мужчину разлучнице, переживает период печали и предательства, но выходит из этой ситуации с более высоким эмоциональным интеллектом, который позволяет ей впоследствии выбрать более подходящего партнера. Следовательно, в долгосрочной перспективе она побеждает!»

Таким образом, хотя измена причиняет сильную эмоциональную и физическую боль, она может быть полезной для саморазвития женщины. Кроме того, следующий партнер, скорее всего, будет относиться к ней намного лучше!