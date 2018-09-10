«Хочу к женщине!»: пять страхов перед мужчиной-гинекологом и как их побороть

Большинство страхов перед мужчиной-гинекологом совершенно беспочвенные. Сегодня мы расскажем вам о пяти самых распространённых из них, а также почему об этом не стоит волноваться, пишет Fabiosa.ru.

«Раз мужчина, значит, будет груб»

Если верить отзывам, некоторые мужчины-гинекологи намного деликатнее женщин и стараются принимать в расчёт все наши «ой» и «ай». Процедура осмотра всегда неприятна, и нет разницы, какого пола специалист её проводит. По крайней мере, мужчина-гинеколог не станет вести воспитательные беседы, в чём были замечены многие женщины.

«Он будет смеяться»

Вы хоть раз видели, чтобы кто-то выходил из кабинета мужчины-гинеколога в слезах или под истерический смех? Вот именно. Врачу абсолютно всё равно, что у вас где-то однодневная щетина, педикюр не первой свежести или соски необычной формы. Его цель — оценить уровень вашего здоровья, а не посмеяться и отправить в салон красоты на депиляцию.

«Откуда ему знать»

Многих из нас от визита к мужчине-гинекологу останавливают подобные мысли: «Что он может знать о женском теле? У него же всё другое!» Но ведь и у ветеринаров нет хвоста, крыльев и клюва, однако им удаётся лечить котов, попугайчиков и других питомцев. С мужчинами-гинекологами дела обстоят так же. Они знают, как лечить женские проблемы, не стоит сомневаться в их компетентности.

«Он будет меня вожделеть»

Некоторые женщины уверены, что гинекологи сильного пола непременно будут расценивать их как сексуальный объект. Но, во-первых, существует врачебная этика. Мало какой гинеколог захочет получить выговор от главврача за нескромную шутку или комментарий. Во-вторых, через его кресло проходят по 20 пациенток в день. «Вожделеть» всех физически нереально даже для альфа-самца!

«Он будет осуждать»

Вопросы о том, когда вы начали половую жизнь и сколько партнёров у вас было, мужчина-гинеколог задаёт вовсе не для того, чтобы вас пристыдить. Осуждающе качать головой, читать мораль и изумлённо вскидывать брови характерно скорее для женщин-врачей, особенно пожилого возраста. Даже если ваш ответ удивит мужчину-гинеколога, скорее всего, он просто не подаст вида.