Женщинам напрасно делают ЭКО из-за бесплодных мужчин

В большинстве случаев врачи совершенно правильно определяют потребности супружеских пар, но порой игнорируется фактор мужского бесплодия. Британские эксперты утверждают, что мужчины в достаточной степени не проверяются в подобных клиниках, хотя причиной отсутствия детей в семье может быть именно будущий отец с низким количеством сперматозоидов, пишет Fabiosa.ru .

Некоторые эксперты считают, что ситуация, при которой из-за мужского бесплодия женщину подвергают экстракорпоральному оплодотворению, выглядит абсурдной. Научные наблюдения показывают, что всего за одно поколение среднестатистическое количество сперматозоидов у мужчин на Западе упало почти на 60%. Если ситуацию не исправят, то она может привести к исчезновению человеческого вида. Вот почему проходящие через ЭКО женщины делают это напрасно, поскольку с их организмом абсолютно все в порядке. Они могли бы зачать ребенка самостоятельно, если бы в этом им оказал содействие мужчина с нормальным количеством сперматозоидов.