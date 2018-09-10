Семилетний мальчик перенес инсульт из-за отравления на курорте в Египте

Семилетний мальчик впал в кому и оказался на грани жизни и смерти после пищевого отравления в одном из пятизвездочных отелей египетского курорта Хургада. Луэй Мохаммед провел более трех недель в реанимации, поскольку отравление спровоцировало не только сепсис, но и невероятно редко встречающийся у детей инсульт. Причиной всего этого стала попавшая в организм ребенка сальмонелла. Этот отель расположен неподалеку от другой гостиницы, где некоторое время назад умерли супруги Джон и Сьюзен Купер из Великобритании. Их смерти также произошла в результате пищевого отравления и при загадочных обстоятельствах, после чего Хургаду начали массово покидать британские туристы, пишет Medikforum.ru.

Как сообщается, Мухаммед заболел еще во время отпуска, но успел вернуться с родителями домой в Англию, где его состояние резко ухудшилось. В четверг на прошлой неделе мальчик перенес целую серию приступов и инсульт прямо в больнице, после чего врачи заявили, что Луэй находится в критическом, но стабильном состоянии. Ребнок прошл через МРТ и анализ позвоночной жидкости для того, чтобы определить степень долговременных повреждений. Его также ожидает лечение коллапса легкого.