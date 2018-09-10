Жуть! 26-летняя россиянка весит 17 килограммов

К своим 26 годам Кристина Корягина успела получить два красных диплома юриста. Почти год отработав по профессии, она заболела. Сейчас Кристина не работает. Со своим весом, не превышающим 18 килограммов, она теперь не в состоянии самостоятельно справляться даже с совершенно нетяжелыми домашними обязанностями, ее постоянно опекает мать, пишет Medikforum.ru.

У Кристины была диагностирована нервная анорексия, при данном заболевании человек отказывается от еды. Усугубляющими факторами при этом становятся стрессовые ситуации, конфликты, нервные расстройства, пониженная самооценка. Сама Кристина призналась, что не может принимать пищу из-за страха, а попытки помочь себе путем употребления каких-то продуктов вызывают у нее тошноту.