Жуть! 26-летняя россиянка весит 17 килограммов

Печальная история жительницы Барнаула Кристины Корягиной шокировала многих своими последствиями. Молодая женщина заболела анорексией и фактически превратилась в инвалида.
К своим 26 годам Кристина Корягина успела получить два красных диплома юриста. Почти год отработав по профессии, она заболела. Сейчас Кристина не работает. Со своим весом, не превышающим 18 килограммов, она теперь не в состоянии самостоятельно справляться даже с совершенно нетяжелыми домашними обязанностями, ее постоянно опекает мать, пишет Medikforum.ru.
У Кристины была диагностирована нервная анорексия, при данном заболевании человек отказывается от еды. Усугубляющими факторами при этом становятся стрессовые ситуации, конфликты, нервные расстройства, пониженная самооценка. Сама Кристина призналась, что не может принимать пищу из-за страха, а попытки помочь себе путем употребления каких-то продуктов вызывают у нее тошноту.
В семье девушки говорят, что первые звоночки будущей болезни прозвучали, когда Кристина училась в школе, в 11 классе ее вес приближался в 30 килограммам (рост у девушки невысокий). Мама Кристины была тревогу, но своими силами справится с проблемой у нее не получилось. По словам женщины, при нынешнем весе ее дочь врачи в Барнауле госпитализировать отказываются. Родные девушки обратились к общественности с просьбой помочь собрать нужную сумму для ее лечения, и на их просьбу откликнулись, - деньги были собраны.