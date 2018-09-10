Чтобы не стареть, не кусайте губы и не жуйте жвачку

По словам российского специалиста, дерматолога Анны Пономаревой, отсутствие контроля над лицевыми мышцами является одним из самых весомых факторов, влияющих на состояние внешности у женщин. Манера постоянно щуриться, морщить лоб, кусать губы и касаться лица руками может привести к преждевременному старению, - так же, как и частый загар, курение и недостаточное употребление чистой питьевой воды, пишет Medikforum.ru.

В дополнение эксперт заметила, что раннее старение часто настигает тех, кто любит поесть и регулярно перегружает свой организм калориями, но вместе с ними еще и тех, кто постоянно ограничивает себя в еде, придерживается каких-то строгих систем питания и диет. Кроме того преждевременное старение – это типичное следствие игнорирования проблем со здоровьем и самолечения.

Регулярное интенсивное очищение кожи также сильно портит кожу и способствует ее увяданию. Использование косметических средств изменяет естественную среду и рh кожи, снижая ее способность сопротивляться влиянию негативных факторов. Например, по мнению косметологов, утром нет необходимости умываться так же тщательно, как вечером, - достаточно просто сполоснуть лицо водой комнатной температуры. В противном случае лицо будет пересушиваться, а это главная причина появления морщин.