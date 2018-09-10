Шесть полезных правил макияжа, которые мы часто игнорируем

Средство с SPF – лучшая альтернатива антивозрастного крема

Если нет времени на закупку огромного количества антивозрастных средств, то легче всего выбрать что-то одно, но с функцией защиты от солнца (это могут быть и средства ухода, и декоративная косметика). Как известно, ультрафиолет делает кожу более сухой, а следовательно добавляет морщинки и складки, пишет Lady.mail.ru.

Не надо бояться тонального средства

В народе по-прежнему живы стереотипы о тональных средствах. Например, что они плотные и поэтому забивают поры. Но современные бренды уже научились создавать легкие формулы, которые на здоровье кожи никак не влияют (но главное, конечно, правильно смывать косметику). А чтобы образ получился более естественным, не используй спонжи или кисти – наноси средство пальцами.

«При выборе тона в первую очередь нужно отталкиваться от своей кожи и желаемого результата: сияния или матового эффекта. Палитры сейчас настолько обширны, что лучше брать сразу два или три, потому что цвет лица меняется в зависимости от сезона и других факторов. Я рекомендую иметь плотный тон, BB-крем на каждый день и консилер, который локально скроет прыщики, покраснения и мешки под глазами», - советует Екатерина, визажист сервиса YouDo

Сведи количество средств для глаз к минимуму

Для повседневной жизни (то есть если ты не готовишься к особенному событию и не собираешься отправляться на курсы визажистов) тебе на самом деле не нужна огромная косметичка. Визажисты рекомендуют остановиться на трех продуктах – туши, черном карандаше и палетке с тенями. Причем экспериментировать нужно именно с последним: не бойся смешивать тени, получая новые оттенки, и создавая образы в зависимости от настроения или мероприятия.

А вот с карандашом можно выполнить следующий трюк (если не хочется рисовать стрелки) – провести им прямо у основания ресниц (как бы заполнить пробелы кожи между ними), сделав прямую линию. Это сделает глаза более выразительными.

Не покупай новую косметику, если ты перекрасила цвет волос

Говорят, что если ты сходила в салон красоты за новым цветом волос, то нужно срочно выбросить всю старую косметику и заменить ее новой, чтобы соответствовать окрашиванию. На самом деле, иной оттенок тех же бровей можно получить, смешивая несколько оттенков карандашей или теней. В общем, мы возвращаемся к предыдущему пункту – не бойся получать новое из того, что уже имеешь.

Используй пудру локально

В подростковом возрасте мы любили наносить пудру на все лицо, чтобы точно скрыть все несовершенства и отсрочить время появления жирного блеска. Предлагаем упрощать эту процедуру с возрастом – наноси ее только на проблемные зоны: подбородок, нос, лоб. Тебе не нужна лишняя косметика, если в целом ты довольна цветом своего лица.

Не игнорируй средства с сиянием