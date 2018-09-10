Выпрямление волосы может убить: и еще четыре косметичекие процедуры, которые могут вызвать опасные осложнения

В погоне за красотой многие прибегают к «модификациям» тела: удаляют волосы, наносят специальный гель на ногти, полируют кожу пилингами… Маркетологи рекламируют все эти процедуры как «оздоравливающие» и «обновляющие». Но на самом деле поход в салон красоты может обернуться проблемами со здоровьем.
Эпиляция: от акне до ЗППП
Сторонники тотального удаления волос утверждают: эпиляция нужна всем — и мужчинам, и женщинам — не только ради эстетики, но и для лучшей гигиены. Однако ученые не согласны — сама процедура удаления волос может иметь неприятные последствия. Например, заболевания, передающиеся половым путем, — этим чревата эпиляция воском в области бикини и лобка. В первую очередь, такая процедура грозит генитальным герпесом: если предыдущий клиент салона красоты был заражен, а мастер не очень хорошо обработал шпатель для воска, рискуете вы. А еще удаление волос на теле может приводить к акне. Угревая сыпь обычно возникает только на лице, груди и верхней части спины, однако эпиляция иногда провоцирует появление акне в неожиданных местах — например, на ногах, передает Health.mail.ru.
Медики предполагают, что механическое избавление от волос — например, с помощью эпилятора или воска — вызывает воспаление, в результате чего волосяной фолликул «блокируется». Там начинают накапливаться бактерии, кожное сало и ороговевшие клетки — возникает комедон. Избавиться от такого рода акне можно, только вручную «вскрывая» каждое образование специальным аппаратом.
Самым безопасным, пожалуй, считается лазерное удаление волос. Но и оно не лишено рисков, самый распространенный — это ожоги и последующее нарушение пигментации.
Что же делать? К эпиляции нужно подходить внимательно: выбирать салон, в котором тщательно обрабатывают инструменты, пользоваться успокаивающими средствами после процедуры. В идеале, если позволяют финансы — выбирать лазерное удаление волос и применять крем с кортикостероидами для профилактики ожогов.
Шеллак и аллергия
Маникюр с использованием шеллака, или гель-лака — тренд, популярный с начала 2010-х. Неудивительно, что шеллак вытеснил с рынка обычные лаки для ногтей: он придает ногтям объем и прочность, блестит, устойчив к повреждениям, долго держится. Оказывается, у такого маникюра есть свои риски. Во-первых, для закрепления шеллака используют лампы с УФ-излучением — а это вредно для кожи, при неправильном использовании может привести к ожогам и даже к раку. Снятие шеллака — тоже не самый полезный процесс: ногти вымачивают в ацетоне 10-15 минут, а затем остатки покрытия удаляют механически.
Во-вторых, медики заметили, что гель-лаки в сочетании с лампами могут вызывать аллергические реакции. Чаще всего появляется экзема вокруг ногтей, но высыпания могут возникать и в более отдаленных местах — например, на ладонях и даже на лице. К счастью, реакция исчезает, когда человек перестает пользоваться шеллаком.
Есть и долгосрочные последствия — это, например, ониходистрофия. При этой патологии ногтевая пластина деформируется, ноготь меняет структуру, форму и даже цвет. В случае ониходистрофии с любым маникюром для красоты — а уж тем более с шеллаком — придется распрощаться, лечить и восстанавливать ногти.
Выпрямление волос может убить
Если речь идет о так называемом бразильском выпрямлении, оно же кератирование. Эту процедуру продают как «кератиновое восстановление» и уход для глубокого оздоровления волос. Предполагается, что жидкий кератин — белок, из которого состоит кутикула волоса, — под воздействием специального состава и больших температур проникает внутрь и создает защитную оболочку.
Если верить городской легенде, в 2003 году работники одного из моргов в Бразилии обнаружили, что формалин (водный раствор формальдегида), которым они обрабатывали тела, делал волосы умерших гладкими и шелковистыми. После этого бразильцы решили попробовать провернуть то же самое и на живых. Они придумали состав для выпрямления, вещества которого — например, силиконы — при нагревании выделяют формальдегид. Под его воздействием волосы становятся ровными и блестящими. И это действительно имеет отношение к кератину: формальдегид помогает образовывать связи между молекулами жидкого кератина в составе средства и натурального белка на поверхности волос. Все это, плюс воздействие горячего утюжка — и кутикула закрывается, прическа выглядит отменно! Но внутрь волоса кератин не проникает, а значит, ни о каком оздоровлении волос речи не идет. Наоборот — после бразильского выпрямления волосы становятся более ломкими, сухими и поврежденными. И чтобы они выглядели нормально, вам придется повторять процедуру постоянно.
Это небезопасно — и речь уже не о здоровье волос, а о вашем самочувствии в целом. Токсичный формальдегид раздражает слизистые глаз и горла, может вызвать аллергическую реакцию и обострение астмы. Формальдегид — признанный канцероген, при частом вдыхании он увеличивает риск рака.
Уже зафиксирован случай смерти в результате кератирования — жертвой процедуры стала 33-летняя женщина из Бразилии, которая решила нанести состав для выпрямления дома. Затем она, как рекомендуют в салонах, оставила его на волосах на четыре дня. В один из этих дней она пошла в душ, и под воздействием температуры начал выделяться формальдегид — и молодая, в целом здоровая женщина умерла от сердечного приступа в собственной ванной.
Обычно о кератиновом выпрямлении грезят люди, волосы которых от природы «пористые», не получают достаточно влаги и пушатся. И вместо того, чтобы «запаивать» их формальдегидом, получив лишь внешний косметический эффект (и рискуя здоровьем), им нужно достаточно долго увлажнять волосы — с помощью шампуней без сульфатов и силиконов и сильных кондиционеров.
Химический пилинг сделает кожу еще хуже
Конечно, если он будет выполнен неправильно, с несоблюдением техники безопасности и без должной профилактики осложнений. В первую очередь, все химические пилинги должны назначаться по показаниям. Есть три вида таких пилингов: поверхностный, средний и глубокий. Для лечения акне и легкой пигментации достаточно поверхностного пилинга. Средний поможет убрать более серьезные пигментные пятна и небольшие шрамы, глубокий — справиться с фотостарением, морщинами и убрать застарелые рубцы. Каждый раз, назначая процедуру, врач-косметолог должен оценить масштаб проблемы и соотнести риски с вероятными осложнениями — и по возможности выбрать максимально щадящее средство.
Кому-то, например, химический пилинг может быть вообще противопоказан. Случается, что человек делает глубокий пилинг, чтобы избавиться от пигментных пятен — и получает еще большую пигментацию. И это не говоря об инфекциях, аллергических реакциях, долгом заживлении, гиперчувствительности кожи и рубцах — это все входит в перечень потенциальных побочных эффектов пилингов.
Тем, кто решится на процедуру, нужно также четко следовать указаниям врача — в частности, избегать прямых солнечных лучей и использовать крем с SPF. И посещать косметолога во время периода заживления — если что-то пойдет не так, он назначит мазь с антибиотиками или кортикостероидами, чтобы избежать появления шрамов.
Татуаж может испортить зрение
Казалось бы, как связаны перманентный макияж и зрение? Татуаж — это, в общем-то, та же татуировка. И среди его рисков — стандартные для тату инфекции от нестерильных игл и инструментов (в том числе гепатит), аллергические реакции, рубцы от неудачного нанесения рисунка и так далее. Но специфические «побочки» перманентного макияжа связаны с той зоной, на которой его чаще всего выполняют, — а именно с глазами. Осложнения татуажа могут приводить к выпадению ресниц и даже некрозу века — а это уже серьезные проблемы, которые могут повлиять на зрение. Так что сто раз подумайте, нужен ли вам перманентный макияж, прежде чем решаться на такое вмешательство. Мало того, что это небезопасно — татуаж может вам попросту не понравиться, а удалять краску с лица будет довольно проблематично (и не факт, что после этого не останется шрамов).