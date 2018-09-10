Выпрямление волосы может убить: и еще четыре косметичекие процедуры, которые могут вызвать опасные осложнения

Если верить городской легенде, в 2003 году работники одного из моргов в Бразилии обнаружили, что формалин (водный раствор формальдегида), которым они обрабатывали тела, делал волосы умерших гладкими и шелковистыми. После этого бразильцы решили попробовать провернуть то же самое и на живых. Они придумали состав для выпрямления, вещества которого — например, силиконы — при нагревании выделяют формальдегид. Под его воздействием волосы становятся ровными и блестящими. И это действительно имеет отношение к кератину: формальдегид помогает образовывать связи между молекулами жидкого кератина в составе средства и натурального белка на поверхности волос. Все это, плюс воздействие горячего утюжка — и кутикула закрывается, прическа выглядит отменно! Но внутрь волоса кератин не проникает, а значит, ни о каком оздоровлении волос речи не идет. Наоборот — после бразильского выпрямления волосы становятся более ломкими, сухими и поврежденными. И чтобы они выглядели нормально, вам придется повторять процедуру постоянно.

Это небезопасно — и речь уже не о здоровье волос, а о вашем самочувствии в целом. Токсичный формальдегид раздражает слизистые глаз и горла, может вызвать аллергическую реакцию и обострение астмы. Формальдегид — признанный канцероген, при частом вдыхании он увеличивает риск рака.

Уже зафиксирован случай смерти в результате кератирования — жертвой процедуры стала 33-летняя женщина из Бразилии, которая решила нанести состав для выпрямления дома. Затем она, как рекомендуют в салонах, оставила его на волосах на четыре дня. В один из этих дней она пошла в душ, и под воздействием температуры начал выделяться формальдегид — и молодая, в целом здоровая женщина умерла от сердечного приступа в собственной ванной.

Обычно о кератиновом выпрямлении грезят люди, волосы которых от природы «пористые», не получают достаточно влаги и пушатся. И вместо того, чтобы «запаивать» их формальдегидом, получив лишь внешний косметический эффект (и рискуя здоровьем), им нужно достаточно долго увлажнять волосы — с помощью шампуней без сульфатов и силиконов и сильных кондиционеров.

Химический пилинг сделает кожу еще хуже

Конечно, если он будет выполнен неправильно, с несоблюдением техники безопасности и без должной профилактики осложнений. В первую очередь, все химические пилинги должны назначаться по показаниям. Есть три вида таких пилингов: поверхностный, средний и глубокий. Для лечения акне и легкой пигментации достаточно поверхностного пилинга. Средний поможет убрать более серьезные пигментные пятна и небольшие шрамы, глубокий — справиться с фотостарением, морщинами и убрать застарелые рубцы. Каждый раз, назначая процедуру, врач-косметолог должен оценить масштаб проблемы и соотнести риски с вероятными осложнениями — и по возможности выбрать максимально щадящее средство.

Кому-то, например, химический пилинг может быть вообще противопоказан. Случается, что человек делает глубокий пилинг, чтобы избавиться от пигментных пятен — и получает еще большую пигментацию. И это не говоря об инфекциях, аллергических реакциях, долгом заживлении, гиперчувствительности кожи и рубцах — это все входит в перечень потенциальных побочных эффектов пилингов.

Тем, кто решится на процедуру, нужно также четко следовать указаниям врача — в частности, избегать прямых солнечных лучей и использовать крем с SPF. И посещать косметолога во время периода заживления — если что-то пойдет не так, он назначит мазь с антибиотиками или кортикостероидами, чтобы избежать появления шрамов.

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