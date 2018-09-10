Нейробиологи предостерегают всех женщин: следите за тем, сколько вы спите!

Давно известен факт, что людям необходимо около восьми часов сна, но ученые выяснили кое-что еще, пишет Wake Up Your Mind. Поскольку мужчины и женщины отличаются по своей биологической природе, это коснулось и сна, пишет Lifter.com.ua.

Оказывается, женщинам нужно спать больше восьми часов, и это связано с большей активностью их мозга.

И то, что сон сохраняет женскую красоту, тоже не миф. Достаточный сон дает организму возможность восстановиться и обновиться, а значит, позволит выглядеть лучше.

Кроме того, сон обеспечит:

1. Улучшение памяти.

Когда мы спим, происходит архивация запомненных событий. Поэтому информацию, которую нужно запомнить лучше учить с вечера и повторять утром. Активность головного мозга так устроена, что днем он совершенно не настроен что-либо запоминать.

2. Улучшение творческих способностей.

Перед тем, как приступить к созданию чего-либо, хорошенько выспитесь. Ученые говорят, что когда мы спим, наши эмоциональные компоненты памяти становятся сильнее, и это может привести к более яркому творчеству.

3. Спортивные достижения.

Исследование, проведенное Университетом Стэнфорда, подтвердило, что футболисты продемонстрировали на 50% больше эффективности, когда спали 10 часов в сутки около 7 недель. Тело улучшается, укрепляется, они были более сосредоточены на игре и чувствовали себя отдохнувшими и энергичными.

4. Лучшее внимание.

Вы не можете сосредоточиться или быть внимательным, если ночью вы плохо спали. Сон имеет решающее значение для нормальной работы мозга, каждая часть тела нуждается в отдыхе и восстановлении. Особенно мозг.

5. Здоровое тело.

По словам исследователей из Чикагского университета, люди, которые достаточно спят, теряют больше жира. Также, когда мы чувствуем сонливость, наши гормоны сигнализируют нам больше есть.

6. Снижение стресса.

Стресс отрицательно влияет на здоровье, и усиливается, когда мы находимся в состоянии дефицита сна. Достаточный сон помогает снизить уровень стресса, и восстановить нервную и сердечно-сосудистую систему.

Вот полезные советы, которые помогут вам лучше засыпать:

Не смотрите телевизор за час до отхода ко сну.

Делайте упражнения каждый день.

Избегайте алкоголя.

Не пейте кофе после 16 часов.

Купите хороший матрас и подушку.

Прогуливайтесь перед сном.